scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारRVNL, IRCON, IRFC Share: Railway stocks में क्या करें?

RVNL, IRCON, IRFC Share: Railway stocks में क्या करें?

सोमवार को Railway stocks में 8% तक की गिरावट दर्ज की गई, जिसमें रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयरों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 7, 2024 15:35 IST

5 दिनों में RVNL के शेयरों में गिरावट

RVNL के शेयर 7.76% गिरकर ₹455.30 पर पहुंच गए। पिछले कुछ दिनों में यह स्टॉक ₹500 से ₹550 के दायरे में ट्रेड कर रहा था। पिछले 5 दिनों में RVNL के शेयरों में 12% की गिरावट आई है, जबकि पिछले महीने में 19% तक गिर चुके हैं। इंडियन रेलवे की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए RVNL एक मुख्य इकाई है, जिसे मंत्रालय द्वारा सौंपे गए विभिन्न पहलों की परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना होता है। कंपनी परियोजना की शुरुआत से लेकर कमीशनिंग तक सभी चरणों का प्रबंधन करती है, जिसमें डिजाइन, अनुबंध देना, और परियोजना प्रबंधन शामिल है। निवेशक वर्तमान में RVNL के समेकन चरण और संभावित रिकवरी पर विचार कर रहे हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

हालांकि, RVNL ही एकमात्र रेलवे स्टॉक नहीं था जिसमें गिरावट देखी गई। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (Ircon International Ltd) के शेयर 5.27% गिरकर ₹205.90 पर आ गए। इरकॉन के शेयर पिछले 5 दिनों में 8% से अधिक और पिछले महीने में करीब 15% गिर चुके हैं।

इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRFC) के शेयरों में भी गिरावट देखी गई, जो 4.74% गिरकर ₹144.86 पर बंद हुए। पिछले 5 दिनों में यह स्टॉक 7% और पिछले महीने में 14% गिर चुका है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 7, 2024