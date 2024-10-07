RVNL, IRCON, IRFC Share: Railway stocks में क्या करें?

5 दिनों में RVNL के शेयरों में गिरावट

RVNL के शेयर 7.76% गिरकर ₹455.30 पर पहुंच गए। पिछले कुछ दिनों में यह स्टॉक ₹500 से ₹550 के दायरे में ट्रेड कर रहा था। पिछले 5 दिनों में RVNL के शेयरों में 12% की गिरावट आई है, जबकि पिछले महीने में 19% तक गिर चुके हैं। इंडियन रेलवे की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए RVNL एक मुख्य इकाई है, जिसे मंत्रालय द्वारा सौंपे गए विभिन्न पहलों की परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना होता है। कंपनी परियोजना की शुरुआत से लेकर कमीशनिंग तक सभी चरणों का प्रबंधन करती है, जिसमें डिजाइन, अनुबंध देना, और परियोजना प्रबंधन शामिल है। निवेशक वर्तमान में RVNL के समेकन चरण और संभावित रिकवरी पर विचार कर रहे हैं।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

हालांकि, RVNL ही एकमात्र रेलवे स्टॉक नहीं था जिसमें गिरावट देखी गई। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (Ircon International Ltd) के शेयर 5.27% गिरकर ₹205.90 पर आ गए। इरकॉन के शेयर पिछले 5 दिनों में 8% से अधिक और पिछले महीने में करीब 15% गिर चुके हैं।

इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRFC) के शेयरों में भी गिरावट देखी गई, जो 4.74% गिरकर ₹144.86 पर बंद हुए। पिछले 5 दिनों में यह स्टॉक 7% और पिछले महीने में 14% गिर चुका है।