Shakti Pumps में लगातार अपर सर्किट, बोनस शेयर को होने वाला है ऐलान
Shakti Pumps (India) Ltd. के शेयरों में आज फिर अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। कल भी इस स्टॉक में 5% तक की तेजी देखने को मिली थी। स्टॉक ने ₹4,484 रपए प्रति शेयर के भाव पर लॉक हो गया है। इस स्टॉक में ये तेजी कंपनी के उस ऐलान के बाद आई है जिसमें कंपनी ने कहा है कि वो बोनस शेयरों के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक बोर्ड बैठक करने जा रही है।
रिकॉर्ड डेट
Shakti Pumps (India) Ltd. की बोर्ड बैठक 7 अक्टूबर 2024 को होने जा रही है, इसकी जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग में बताई गई है। आपको बता दें कि कंपनी बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव विचार करेगी, जो 5:1 के रेश्यो (अनुपात) में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक एक मौजूदा शेयर के लिए पांच इक्विटी शेयर कंपनी के शेयरधारकों को दिए जाएंगे। हालांकि, यह प्रस्ताव कंपनी के शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन होगा। इस कॉर्पोरेट एक्शन के लिए रिकॉर्ड डेट की तारीख अभी तय नहीं हुई है।
किसे मिलेगा फायदा?
कंपनियां अपने फ्री रिजर्व का फायदा उठाने, अपनी प्रति शेयर आय (EPS) और पेडअप कैपिटल पूंजी बढ़ाने के साथ-साथ रिजर्व को कम करने के लिए बोनस शेयर जारी करती हैं। ये शेयर शेयरधारकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के दिए जाते हैं, इसलिए इन्हें फ्री शेयर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि सिर्फ वही निवेशक बोनस शेयरों के लिए योग्य होंगे जो एक्स-डेट से पहले स्टॉक खरीदेंगे। अगर कोई निवेशक एक्स-डेट पर या उसके बाद शेयर खरीदता है, तो वह बोनस शेयर पाने के लिए योग्य नहीं होगा।