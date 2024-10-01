scorecardresearch
Vikram Solar ने जमा कए IPO पेपर्स, 1,500 करोड़ जुटाने की योजना

Vikram Solar ने जमा कए IPO पेपर्स, 1,500 करोड़ जुटाने की योजना

पिछले कुछ हफ्तों के मुकाबले IPO की लिस्टिंग की संख्या में भले ही कमी हुई हो, लेकिन आने वाले दिनों में ढेरों कंपनियां IPO लाने की तैयारी कर रही हैं। खासकर ग्रीन एनर्जी से जुड़ी कंपनियां भी IPO के बाजार में दस्तक देने जा रही है।

Harsh Verma
Harsh Verma
Oct 1, 2024
SOLAR ENERGY
SOLAR ENERGY

सबसे बड़े सोलर फोटो-वोल्टाइक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर में से एक Vikram Solar Ltd. ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर फाइल कर दिया है। IPO में 1,500 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे और प्रमोटर ज्ञानेश चौधरी, विक्रम कैपिटल मैनेजमेंट और अनिल चौधरी के जरिए 1.74 करोड़ इक्विटी शेयरों का ऑफर फोर सेल शामिल है।

कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखा जाए तो Vikram Solar Ltd ने 2009 में 12.00 मेगावाट की स्थापित सौर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के साथ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन शुरू किया, जो बढ़कर 3.50 गीगावाट क्षमता हो गई है। साथ ही कंपनी की Falta SEZ (कोलकाता) और Oragadam (चेन्नई) में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है।

यह वर्तमान में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड विस्तार योजनाओं पर काम कर रहा है, जिससे वित्त वर्ष 2026 तक इसकी क्षमता बढ़कर 10.50 गीगावाट और वित्त वर्ष 27 तक 15.50 गीगावाट हो जाने की उम्मीद है।

कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 77.64 प्रतिशत है, जबकि अर्पित खंडेलवाल और असनु फिनवेस्ट सहित पब्लिक शेयरहोलडर्स के पास 22.36 प्रतिशत हिस्सेदारी है. सोलर सॉल्यूशन प्रोवाइडर प्राइवेट प्लेसमेंट (प्री-आईपीओ प्लेसमेंट) के माध्यम से 300 करोड़ रुपये जुटाने पर विचार कर सकता है। अगर कंपनी प्री-आईपीओ प्लेसमेंट में फंड जुटाती है, तो ये अमाउंट फ्रेश इश्यू से कम हो जाएगा।

बुक लीड मैनेजर्स की बात की जाए तो JM Financial Ltd., Nuvama Wealth Management Ltd., UBS Securities India Pvt., Equirus Capital Pvt. और PhillipCapital India Pvt जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
