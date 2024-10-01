LPG Cylinder की कीमतें: 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमतें 1 अक्टूबर से 48.50 रुपये बढ़ीं



तेल कंपनियों ने मंगलवार को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढोतरी कर दी। इस संशोधन के बाद अब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 48.50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। कीमतों में बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण, दिल्ली में अब 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,740 रुपये हो गई है, जबकि पहले इसकी कीमत 1,691.50 रुपये थी। कोलकाता में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,850.50 रुपये, मुंबई में 1,692.50 रुपये और चेन्नई में 1,903 रुपये हो गई है।

यह तीसरी बार है जब तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की है। पिछले तीन महीनों में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कुल 94 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

इसके अलावा, 5 किलोग्राम वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी 12 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।