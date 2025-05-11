भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे संघर्ष (India-Pakistan Conflict) में भारत के कई डिफेंस सिस्टम (Defence System) ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। इन डिफेंस सिस्टम में आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम (Akash Missile System) भी शामिल हैं।

जहां एक तरफ आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम सीमा पर खड़े होकर पड़ोसी देश को नुकसान पहुंचा रहा था। वहीं, दूसरी तरफ आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बनाने वाली कंपनी के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई। शुक्रवार को कंपनी के शेयर 10 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए थे।

शेयरों में तूफानी तेजी

आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जहां पड़ोसी देश में तूफान ला रहा है तो वहीं, शेयर बाजार में आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बनाने वाले कंपनी के शेयर में तूफानी तेजी आई।

आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम (Akash Air Defence System) और आकाश हथियार प्रणाली (Akash Weapon System) बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के शेयर में तेजी देखी गई।

9 मई 2025 (शुक्रवार) को बीडीएल के शेयर (BDL Share) 5.79 फीसदी की तेजी के साथ ₹1528 प्रति शेयर पर बंद हुआ। शेयर में तेजी के बाद BDL का मार्केट-कैप ₹56150 करोड़ हो गया।

शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में BDL के साथ Akash Missile बनाने वाले भारत इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स लिमिटेड के शेयर भी तेजी के साथ बंद हुए हैं। पिछले सत्र में कंपनी के शेयर ₹321.80 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे। अंत में शेयर (BEL Stock) लगभग 3 फीसदी की बढ़त के साथ ₹316.15 प्रति शेयर पर बंद हुए।

चढ़ गए ये डिफेंस स्टॉक

शुक्रवार को BDL और BEL के साथ कई डिफेंस शेयरों (Defence Stocks) में तेजी आई। शुक्रवार को पारस डिफेंस का शेयर (Paras Defence Share), Mazagon Dock Shipbuilders Share के साथ आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयर (Ideaforge Tech Share) और ड्रोनाचार्य के शेयर में (Droneacharya Aerial Innovations Share) के स्टॉक तेजी के साथ बंद हुए।

कैसी रही बाजार की चाल (Share Market)

9 मई के ट्रेडिंग सेशन में शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स (BSE Sensex) 880.34 अंक यानी 1.10 फीसदी गिरकर 79,454.47 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी (NSE Nifty) भी 265.80 अंक यानी 1.10 फीसदी टूटकर 24,008 अंक पर क्लोज हुआ।

