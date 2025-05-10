Indian Air Defence System: भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे टेंशन के बीच एयर डिफेंस सिस्टम (Air Defence Systems) का बड़ा रोल रहा है। तनाव के देखते हुए भारत ने 4 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया हुआ है।

जहां एक तरफ भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूती के साथ दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल अटैक को नेस्तानाबूद कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फुस्की साबित हुआ है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

नोट- यहां बताई गई सभी जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। कोई भी संवेदनशील जानकारी नहीं दी गई है।

चलिए जानते हैं आखिर भारत के पास कैसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मनों को धूल चटा रहा है।

इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम (Indian Air Defence System)

जब बात अपने देश की सुरक्षा की आती है, तो भारत के पास कई तरह की एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम हैं। इनमें लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। चलिए एक-एक कर जानते हैं।

1. लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम

इस कैटेगरी में भारत के पास सबसे आधुनिक S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम है जो मौजूदा वक्त में दुश्मन को धूल चटा रहा है। भारत ने रूस से इस एडवांस डिफेंस सिस्टम की 5 यूनिट को साल 2018 में खरीदा था। अभी तक भारत के पास सिर्फ तीन S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम है और बाकी के दो साल 2026 के अंत तक आने हैं।

S-400 दुश्मन के मिसाइल, ड्रोन, लड़ाकू विमान और रॉकेट लॉन्चर जैसे हवाई खतरों को पहचानकर उन्हें बर्बाद कर सकता है। इसके रडार की रेंज 600 किलोमीटर तक है, लेकिन इसकी मिसाइलें 400 किलोमीटर तक की दूरी तक टारगेट भेद सकती हैं।

S-400 के अलावा लॉन्ग रेंज में भारत के पास Prithvi Air Defence (PAD) मिसाइल है। इसकी रेंज 300–2,000 किलोमीटर तक की है और स्पीड Mach 5+ की है।

इसके अलावा भारत की DRDO प्रोजेक्ट कुशा (Kusha) पर भी काम कर रही है जिसे बहुत लंबी दूरी पर खतरों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है।

मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम

इस कैटेगरी में भारत के पास Akash Air Defence System है। इसकी रेंज 25-45 किलोमीटर तक की है।

वहीं Barak 8 भी इस कैटेगरी में माहीर है जो Mach 2 की स्पीड से 16 किलोमीटर तक दुश्मन को तबाह कर सकता है।

इसके अलावा भारत के पास मीडियम रेंज में इजरायल से ली गई SPYDER एयर डिफेंस सिस्टम है। साथ ही साथ भारत के पास इस कैटेगरी में 2K12 Kub (Kvadrat) भी है।

शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (प्वाइंट डिफेंस)

शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को स्पेशल लोकेशन या एसेट की रक्षा के लिए तैनात किया जाता है। इस कैटेगरी में भारत के पास Quick Reaction Surface to Air Missile (QRSAM), शॉर्ट रेंज वाली Akash मिसाइल, S-125 Pechora और Igla-S डिफेंस सिस्टम मौजूद है।