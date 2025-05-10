Drone Stocks: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव में ड्रोन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दोनों देश एक दूसरे पर ड्रोन से हमला कर रहे हैं और भारत पाकिस्तान से आए सभी ड्रोन को हवा में ही मार गिरा रहा है लेकिन भारत के ड्रोन पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचा रहे हैं।

ऐसे में सभी का ध्यान ड्रोन पर गया है और लोगों को ड्रोन का भविष्य काफी उज्जवल दिख रहा है। ड्रोन ना सिर्फ डिफेंस बल्कि कृषि, डिलीवरी सर्विस, इत्यादि में भी काम आते हैं। यही कारण है कि अब निवेशकों के रडार पर ड्रोन स्टॉक आ गए हैं और उनमें 20% तक की तेजी देखने को मिल रही है।

चलिए जानते हैं उन कंपनियों के बारे में जो भारत में ड्रोन या ड्रोन से जुड़े टेक्नोलॉजी को बनाती है और उनके स्टॉक्स का क्या हाल है?

Ideaforge Technology

कंपनी मुख्य रूप से मानव रहित हवाई वाहन (UAV) यानी ड्रोन बनाने के बिजनेस में शामिल है। कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल सुरक्षा और निगरानी के लिए किया जाता है। स्टॉक में शुक्रवार को 20% का अपर सर्किट लगा और शेयर बीएसई पर 77.20 रुपये की तेजी के साथ 463.20 रुपये पर बंद हुआ।

Hindustan Aeronautics Ltd (HAL)

ये सरकारी कंपनी मुख्य रूप से विमान और एयरोस्पेस सिस्टम पर फोकस करती है लेकिन कंपनी मानव रहित हवाई वाहन (UAV) यानी ड्रोन और ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी है। कंपनी का शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 1.84% या 81.45 रुपये की तेजी के साथ 4500.90 रुपये पर बंद हुआ।

Zen Technologies

ज़ेन टेक्नोलॉजीज एक डिफेंस ड्रोन निर्माण करने वाली कंपनी है। इसके एंटी-ड्रोन सिस्टम ड्रोन कम्युनिकेशन को जाम करके खतरों का पता लगाते हैं, उन्हें ट्रैक करते हैं और उन्हें बेअसर करते हैं। कंपनी हथियारों और रक्षा उपकरणों के लिए सिमुलेटर भी बनाती है। स्टॉक में शुक्रवार को 5% का अपर सर्किट लगा और शेयर बीएसई पर 66.95 रुपये की तेजी के साथ 1406.35 रुपये पर बंद हुआ।

Paras Defence and Space Technologies

कंपनी अपनी एक सहायक कंपनी पारस एंटी-ड्रोन सॉल्यूशंस के माध्यम से एंटी-ड्रोन सिस्टम सहित ड्रोन के क्षेत्र में प्रमुख उपस्थिति रखती है। कंपनी का शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 7.18% या 97.70 रुपये की तेजी के साथ 1458.45 रुपये पर बंद हुआ।

Bharat Electronics Ltd (BEL)

इस नवरत्न कंपनी ने समय के साथ कदम बढ़ाया है और अब यह ड्रोन के नए और बढ़ते क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। ड्रोन हमलों से उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के लिए DRDO ने एक काउंटर-ड्रोन सिस्टम विकसित किया, जिसे बाद में BEL द्वारा उत्पादित और संचालित किया गया। कंपनी का शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 2.92% या 8.95 रुपये की तेजी के साथ 315.75 रुपये पर बंद हुआ।

Dixon Technologies (India) Ltd

डिक्सन टेक्नोलॉजीज ड्रोन के प्रोडक्शन में शामिल है, जिसमें कंज्यूमर और कमर्शियल उपयोग के लिए ड्रोन शामिल हैं। कंपनी भारत में एक अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता हैं, जिनके पास विविध प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें ड्रोन सहित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट शामिल हैं। कंपनी का शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 2.70% या 421.60 रुपये गिरकर 15189.05 रुपये पर बंद हुआ।

Larsen & Toubro Limited (L&T)

कंपनी निगरानी और टोही सहित विभिन्न उपयोगों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी के विकास और इंटीग्रेशन में सक्रिय रूप से शामिल है। कंपनी का शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 3.77% या 125.10 रुपये गिरकर 3445.70 रुपये पर बंद हुआ।

RattanIndia Enterprises

कंपनी ने ड्रोन उद्योग में एंट्री की योजना की घोषणा की है, खास तौर पर कंपनी हवाई सर्वेक्षण, बुनियादी ढांचे का निरीक्षण, और डिलीवरी सर्विस पर फोकस करेगी।

Genesys International Corporation Limited

कंपनी एक भू-स्थानिक टेक कंपनी है जो मैपिंग, सर्वेक्षण और भू-स्थानिक सॉल्यूशन प्रदान करती है। यह ड्रोन-आधारित हवाई सर्वेक्षण सर्विस प्रदान करने में माहिर है।