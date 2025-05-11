अगर आप शेयर बाजार (Share Market) में पैसा लगाते हैं, तो अगला हफ्ता बहुत काम का है। 12 मई से 17 मई 2025 के बीच 500 से ज्यादा कंपनियां अपने मार्च महीने के नतीजे (Q4 Results 2025) बताएंगी। ये रिजल्ट बताएंगे कि कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया या नुकसान हुआ।

किन कंपनियों पर रहेगी सबकी नजर?

इस हफ्ते कई बड़ी कंपनियां जैसे Tata Motors, Bharti Airtel, Tata Steel, GAIL India, Hero Motocorp, Hindustan Aeronautics और BHEL अपने नतीजे बताने वाली हैं। इनके नतीजों से बाजार में तेजी या गिरावट आ सकती है।

किस दिन किस कंपनी के आएंगे रिजल्ट?

12 मई को Tata Steel, SRF, UPL, PVR INOX, Bajaj Electricals जैसी कंपनियां रिजल्ट बताने वाली हैं। यानी हफ्ते की शुरुआत से ही बाजार में हलचल हो सकती है।

13 मई को Tata Motors, Bharti Airtel, Hero Motocorp, और GAIL India जैसे बड़े नाम अपने नतीजे बताएंगे। इनके रिजल्ट से शेयर की कीमत में बड़ा बदलाव आ सकता है।

14 मई को Eicher Motors, Apollo Tyres, Muthoot Finance और Lupin जैसी कंपनियां रिजल्ट बताएंगी। 15 मई को JSW Energy, Patanjali Foods, Godrej Industries, और LIC Housing Finance जैसे नाम जुड़ेंगे।

16 और 17 मई को BHEL, Delhivery, Emami, Divis Labs, Uflex जैसी और भी कई कंपनियां अपने रिजल्ट जारी करेंगी। इन कंपनियों के शेयरों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

बाजार में क्या असर होगा?

अगर कंपनियों के नतीजे अच्छे आते हैं, तो शेयरों की कीमत बढ़ सकती है। लेकिन अगर नतीजे उम्मीद से खराब हुए, तो गिरावट भी आ सकती है। इसलिए इन्वेस्टर को सोच-समझकर निवेश करना चाहिए।

आपको बता दें कि जिन कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं, उनके शेयरों में पहले से ही हलचल हो सकती है। ऐसे में छोटे समय के लिए ट्रेड करने वालों को मुनाफा कमाने का अच्छा मौका मिल सकता है। वहीं, लॉन्ग टर्म के निवेशक नतीजों के बाद फैसला लें कि कब खरीदना या बेचना है।

किन सेक्टर्स पर होगा असर?

इस हफ्ते इन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है:

ऑटो सेक्टर: Tata Motors, Hero Motocorp, Eicher Motors

टेलीकॉम: Bharti Airtel, Bharti Hexacom

पावर और एनर्जी: Tata Power, JSW Energy, Torrent Power

फार्मा और FMCG: Emami, Cipla, Muthoot Finance, Lupin