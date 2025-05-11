भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय बाद शांति की एक नई शुरुआत हुई है। सीजफायर (Ceasefire) का एलान और उसके बाद पाकिस्तान की ओर से एयर स्पेस खोलने का फैसला सिर्फ डिप्लोमैटिक दुनिया में नहीं, बल्कि शेयर बाजार (Stock Market) में भी असर दिखाने वाला है। ऐसे में सोमवार यानी 12 मई को बाजार में सेक्टर-वाइज हलचल देखी जा सकती है। एविएशन (Aviation Stocks), डिफेंस (Defence Stocks), गोल्ड (Gold-linked Stocks) और पीएसयू बैंक (PSU Banks) से जुड़े शेयरों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

advertisement

एविएशन सेक्टर में आ सकती तेजी

सबसे बड़ा फायदा एविएशन सेक्टर को हो सकता है। जब एयरस्पेस पर खतरा होता है, तो फ्लाइट्स को लंबे रूट से जाना पड़ता है, जिससे लागत बढ़ती है। अब पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया है। इससे IndiGo, SpiceJet और दूसरी एयरलाइनों को सीधा फायदा मिलेगा। इंटरनेशनल उड़ानों की बहाली और ऑपरेशन कॉस्ट में कटौती से इन कंपनियों के स्टॉक्स में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है।

डिफेंस सेक्टर से मुनाफावसूली की उम्मीद

हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के बाद HAL, BEL, Bharat Dynamics, Paras Defence जैसे डिफेंस स्टॉक्स (Defence Stocks) में जबरदस्त तेजी आई थी। लेकिन अब जब तनाव कम हो रहा है, तो इन स्टॉक्स में थोड़ी शॉर्ट टर्म वोलैटिलिटी (Short Term Volatility) आ सकती है। लॉन्ग टर्म में डिफेंस सेक्टर की थीम मजबूत है, लेकिन फिलहाल निवेशक थोड़ी मुनाफावसूली कर सकते हैं।

गोल्ड से जुड़ी कंपनियों पर बनेगा दबाव

जंग (War) का माहौल हो तो सोने में तेजी आ जाती है क्योंकि लोग सुरक्षित निवेश (safe haven) की ओर भागते हैं। अब जब शांति का माहौल बन रहा है, तो गोल्ड की कीमतों (Gold Prices) में गिरावट आ सकती है। इसका सीधा असर Manappuram Finance और Muthoot Finance जैसी कंपनियों पर पड़ सकता है। इन स्टॉक्स में हल्का दबाव बन सकता है।

ऑयल एंड गैस सेक्टर में दिखेगा ट्रेंड

बॉर्डर पर तनाव से पहले कच्चे तेल की कीमतें भी उछलती-गिरती थीं। अब सीजफायर के बाद थोड़ी स्थिरता की उम्मीद है। हालांकि ग्लोबल फैक्टर्स जैसे मिडिल ईस्ट और डॉलर की चाल भी अहम रहेंगे। इसलिए ऑयल स्टॉक्स (Oil Stocks) में फिलहाल न्यूट्रल नजरिया रखना समझदारी है।

PSU बैंकों में दिख सकती है खरीदारी

अब जब बाजार शांति की दिशा में बढ़ रहा है, तो SBI, Bank of Baroda, Canara Bank जैसे सरकारी बैंकों में भी नई खरीदारी देखी जा सकती है। डिप्लोमैटिक सुधारों से इन बैंकों की साख मजबूत हो सकती है।

शेयर बाजार में अब तनाव की बजाय शांति और स्थिरता को डिस्काउंट (Discounting Stability) किया जाएगा। ऐसे में निवेशकों को चाहिए कि वो सेक्टर-वाइस स्ट्रैटेजी अपनाएं।