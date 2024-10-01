Stocks in News: NTPC, Tata Power, IRCTC, Blue Dart, Andhra Cement पर रखें नजर

आज जो स्टॉक्स खबरों में रह सकते हैं वो इस प्रकार हैं

बैंक ऑफ महाराष्ट्र: सार्वजनिक क्षेत्र के इस बैंक ने 30 सितंबर को अपना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) इश्यू लॉन्च किया। इसका फ्लोर प्राइस 60.37 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इश्यू का आकार करीब 3,500 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

NTPC: सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी की सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान में 25 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

टाटा पावर कंपनी: टाटा समूह की उपयोगिता शाखा ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, विनिर्माण, पारेषण, वितरण, परमाणु ऊर्जा, रूफटॉप प्रतिष्ठानों और ईवी चार्जिंग में 1.2 लाख करोड़ रुपये की निवेश योजना के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम: बोर्ड ने 1 अक्टूबर से प्रभावी, कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में जीजीएम (वित्त) गाइसिंगम कबुई को नियुक्त किया है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि रवींद्र नाथ मिश्रा (आईआरएएस, ईडीएफ/सीएंडपीपीपी, रेलवे बोर्ड) को 1 अक्टूबर से प्रभावी, आईआरसीटीसी में निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जा सकता है।

आंध्र सीमेंट्स: कंपनी बोर्ड ने 180 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू के लिए ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने राइट्स इश्यू की मंजूरी के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के पास लेटर ऑफ ऑफर दाखिल किया है।

ब्लू डार्ट: लॉजिस्टिक कंपनी ने 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी अपनी सामान्य मूल्य वृद्धि की घोषणा की है। औसत मूल्य वृद्धि 9 प्रतिशत से 12 प्रतिशत के बीच होगी। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2024 के बीच साइन अप करने वाले ग्राहकों पर मूल्य वृद्धि का कोई असर नहीं पड़ेगा।

जुआरी इंडस्ट्रीज: कंपनी के शेयरधारकों ने 14 नवंबर से 3 साल के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में अतहर शहाब की पुनः नियुक्ति और 1 जुलाई से 2 साल के लिए कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में आलोक सक्सेना की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

पिरामल फार्मा: फार्मा कंपनी की सहायक कंपनी पिरामल फार्मा सॉल्यूशंस ने लेक्सिंगटन, केंटकी में अपनी स्टेराइल इंजेक्टेबल्स सुविधा का विस्तार करने के लिए 80 मिलियन डॉलर की निवेश योजना की घोषणा की है।

इंडिया ग्लाइकोल्स: शराब बनाने वाली इस कंपनी ने उत्तराखंड के काशीपुर में अपनी मौजूदा अनाज आधारित डिस्टिलरी में 100 केएलपीडी, मौजूदा बायो-फ्यूल इथेनॉल प्लांट में 180 केएलपीडी और नए मूल्यवर्धित रासायनिक उत्पादों के लिए 2,500 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त क्षमता जोड़ी है। गोरखपुर में अनाज आधारित डिस्टिलरी की क्षमता को 180 केएलपीडी और बायो-फ्यूल इथेनॉल प्लांट की क्षमता को 90 केएलपीडी तक बढ़ाने का काम चल रहा है।

यूनिकेम लैब्स: फार्मा कंपनी ने बेशोर फार्मास्यूटिकल्स, यूएसए के साथ एक परिसंपत्ति खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बेशोर यूएसए अपने उत्पाद अनुमोदन और 9 यूएसए एएनडीए से जुड़ी सभी साख, और जेनेरिक फॉर्मूलेशन मार्केटिंग/वितरण व्यवसाय को अमेरिकी बाजार में स्लंप सेल या पूरे व्यवसाय के हस्तांतरण के माध्यम से एक चालू चिंता के रूप में बेचेगा।

श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी: हाल ही में सूचीबद्ध पैकेजिंग समाधान प्रदाता आज बाद में जून 2024 तिमाही के लिए अपने परिणामों की घोषणा करेगी।

प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स: श्रीहरि पकालपति ने व्यक्तिगत कारणों से कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के पद से इस्तीफा दे दिया है, जो 30 सितंबर से प्रभावी होगा।

अल्फाजिओ (इंडिया): इस ड्रिलिंग कंपनी को गंगा-पंजाब बेसिन में 2डी भूकंपीय डेटा अधिग्रहण के लिए ऑयल इंडिया (दुलियाजान, असम) से 131.63 करोड़ रुपये का अनुबंध प्राप्त हुआ है।