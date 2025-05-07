Paytm Share Price: Q4 Result के बाद पेटीएम के शेयर में तूफानी तेजी, ब्रोकरेज भी हुए बुलिश

Paytm Q4 Result: फिनटेक कंपनी पेटीएम (Paytm) की पेरेंट कंरनी वन 97 कम्यूनिकेशन्स (One 97 Communications) ने पिछले वित्त वर्ष के चौथी तिमाही के नतीजे (Paytm Q4 Result) जारी कर दिये। इस नतीजे के बाद कंपनी के शेयर (Paytm Share) में शानदार तेजी देखने को मिली है। आज के ट्रेडिंग सेशन में पेटीएम के शेयर 6 फीसदी तक चढ़ गए थे। खबर लिखते वक्त पेटीएम का शेयर प्राइस (Paytm Share Price) 7 फीसदी चढ़कर ₹872 प्रति शेयर पर पहुंच गया।

कैसी रही कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (Paytm Financial Performance)

स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार वन97 कम्युनिकेशन्स का नेट लॉस 545 करोड़ रुपये रहा है। वहीं कंपनी ने ऑपरेशनल रेवेन्यू में भी 15.7 फीसदी की गिरावट आई है। इसके अलावा कंपनी की परिचालन इनकम 31 फीसदी घटकर 6,900 करोड़ रुपये रह गया है।

क्या है ब्रोकरेज की राय (Paytm Share Price Target)

Emkay Global ने पेटीएम शेयर की रेटिंग को BUY किया और टारगेट प्राइस ₹1,050 प्रति शेयर सेट किया। वहीं, UBS ने शेयर की रेटिंग को'Neutral' किया और टारगेट प्राइस 1000 रुपये प्रति शेयर कर दिया। JM Financial ने भी पेटीएम शेयर को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने स्टॉक की रेटिंग को ₹1,070 प्रति शेयर किया है।

Lakshmishree Investments के रिसर्च हेड अंशुल जैन ने कहा कि Paytm ने अप्रैल में 823 पर बना 35 दिनों का बेस ब्रेकआउट रीटेस्ट कर लिया है। ये रीटेस्ट कम वॉल्यूम पर हुआ है, जो दिखाता है कि बाजार में बिकवाली का दबाव नहीं है। अगर स्टॉक 875 के ऊपर टिकता है और उसमें एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम आता है, तो यह ब्रेकआउट की ताकत को कन्फर्म करेगा और फिर इसमें 998 से 1020 के जोन तक तेजी की गुंजाइश बन सकती है। ट्रेडर्स को वॉल्यूम कन्फर्मेशन पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यही ब्रेकआउट की मजबूती को साबित करेगा।

मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना ने पेटीएम के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। विपिन ने स्टॉक का टारगेट प्राइस ₹1020 प्रति शेयर सेट किया है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Paytm Share Performance)

पेटीएम के शेयरों की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक महीने में स्टॉक में 9 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है। साल 2025 में अभी तक स्टॉक 11 फीसदी गिर चुका है। हालांकि, एक साल में शेयर ने 160 फीसदी का रिटर्न दिया है। आपको बता दें कि पेटीएम स्टॉक का 52-वीक हाई ₹1,063 है जो दिसंबर 2024 में टच हुआ था। वहीं, स्टॉक का 52-वीक लो ₹310 है जो मई 2024 को टच हुआ था।

