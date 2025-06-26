Gold, Silver Price Today: फिर से सस्ता हुआ सोना और चांदी का भाव! चेक करें आज का लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में आज एक बार फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं वायदा कारोबार में सोना गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है लेकिन चांदी के फ्यूचर ट्रेड में तेजी देखने को मिल रही है।

आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:10 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.08% या 80 रुपये चढ़कर 97277 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.25% या 261 रुपये की तेजी के साथ 106241 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9703 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 8888 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक: