Gold, Silver Price Today: फिर से सस्ता हुआ सोना और चांदी का भाव! चेक करें आज का लेटेस्ट रेट
अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस
Gold Silver Rates Today : सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में आज एक बार फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं वायदा कारोबार में सोना गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है लेकिन चांदी के फ्यूचर ट्रेड में तेजी देखने को मिल रही है।
आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:10 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.08% या 80 रुपये चढ़कर 97277 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।
वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.25% या 261 रुपये की तेजी के साथ 106241 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।
IBJA के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9703 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 8888 रुपये है।
आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?
आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,961 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,20,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,967 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,10,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,113 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,11,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,009 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,11,100 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,965 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,11,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,122 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,10,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,985 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,21,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,106 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,11,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।