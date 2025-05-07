scorecardresearch
Pakistan में कार खरीदना नहीं आसान, Swift-Fortuner की कीमत जान आप हो जाएंगे हैरान

पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत काफी खस्ता है। इस बात का अंदाजा हम पाकिस्तान में बिकने वाली कार से लगा सकते हैं। आर्टिकल में हम आपको भारत में मिल रही कार की कीमत और पाकिस्तान के कार की कीमत

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 7, 2025 16:19 IST
Car price
Car price

22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब भारत ने दे दिया है। 7 मई 2025 को सुबह के डेढ़ बजे भारत सेना ने पाकिस्तान और POK के 9 आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया है। इस एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान को चोट पहुंचा दी है। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया है। हम आपको आज पाकिस्तान के ऑट इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे। 

पाकिस्तान के ऑटो इंडस्ट्री की हालत अच्छी नहीं है। इस बात का अंदाजा हम पाकिस्तान में मिलने वाली कार की कीमत से लगा सकते हैं। भारत में जिन कारों की कीमत 10 लाख के करीब होती है। वहीं, कार की कीमत पाकिस्तान में 50 लाख हो जाती है। भारत के मिडिल क्लास को मारुति सुजुकी स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift) और टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyoto Fortuner) काफी पसंद आता है। 

आइए, नीचे इन दो कार की कीमतों की तुलना करते हैं।  

Suzuki Swift की क्या है कीमत

भारत में Maruti Suzuki Swift को लोग काफी पसंद करते हैं। भारत में इस कार की कीमत (Suzuki Swift Price in India) 6.49 लाख रुपये से 9.49 लाख रुपये के बीच है। वहीं पाकिस्तान में Swift खरीदने (Suzuki Swift Price in Pakistan) के लिए 43.4 लाख रुपये से 47.2 लाख रुपये के बीच की पेमेंट करनी होगी।

इसके अलावा भारत में Swift का डिलीवरी पीरियड काफी कम होता है तो वहीं पाकिस्तान में इस कार की डिलीवरी दो महीने के बाद होती है। इसका मतलब है कि कार की बुकिंग के बाद पाकिस्तान निवासी को दो महीनों का इंतजार करना होगा। 

PAMA ने ऑटो सेल्स रिपोर्ट में बताया कि मार्च 2025 में Suzuki Swift के केवल 596 यूनिट्स की बिक्री हुई है। वहीं, मार्च 2025 में भारत में इस कार के 1,000 से ज्यादा यूनिट्स बिके हैं। 

पाकिस्तान में इतना महंगा बिकता Toyota Fortuner

SUV सेगमेंट की Toyota Fortuner भारत में काफी बिकती है। भारत की सड़कों पर यह कार आसानी से दिख जाता है। वहीं पाकिस्तान में यह कार एक तरह से लग्जरी कार की रेंज में आता है क्योंकि इस कार की कीमत काफी ज्यादा है। भारत में Toyota Fortuner की कीमत (Toyota Fortuner Price in India) करीब 1.45 करोड़ रुपये से लेकर 1.99 करोड़ है।

वहीं, Pakwheel की वेबसाइट के अनुसार पाकिस्तान में Toyota Fortuner ( Toyota Fortuner Price in Pakistan) के लिए 35 लाख रुपये से 52 लाख रुपये देना पड़ता है। PAMA की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 में Toyota Fortuner के  753 यूनिट्स की बिक्री हुई है। 
 

May 7, 2025