पैसा डबल करने वाला शेयर, हाल में कंपनी को मिला ₹19,300 करोड़ का बड़ा ऑर्डर, भाग रहा स्टॉक

पैसा डबल करने वाला शेयर, हाल में कंपनी को मिला ₹19,300 करोड़ का बड़ा ऑर्डर, भाग रहा स्टॉक

शेयर बाजार में उठा-पटक के बीच Welspun Corp के शेयर में तेजी देखने को मिली है। यह तेजी हाल में मिले 19,300 करोड़ रुपये के बड़े ऑर्डर के बाद आई है।

New Delhi,UPDATED: May 7, 2025 17:35 IST
Welspun Corp shares trade higher than the 5-day, 20-day, 200-day and lower than the 30 day 50-day and 100-day moving averages

Welspun Corp Share Price: शेयर बाजार में उठा-पटक जारी है। इस उठा-पटक के बीच स्टील प्रोडक्ट्स वाली कंपनी Welspun Corp के शेयर में तेजी देखने को मिली है। यह तेजी हाल ही में कंपनी को मिले बडे़ ऑर्डर के बाद आई है। 

आज कंपनी के शेयर (Welspun Corp Share) 0.98 फीसदी की बढ़त के साथ ₹765.95 प्रति शेयर पर बंद हुआ है। ट्रेडिंग सेशन में शेयर ने ₹767.50 के उच्चतम स्तर को छू लिया है। 

कंपनी को मिला ₹19,300 करोड़ का ऑर्डर

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार Welspun Corp को LSAW लाइन पाइप्स और बेंड्स से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। इससे पहले कंपनी को इंडिया पाइप फैसिलिटी से  1950 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। इन दोनों ऑर्डर के बाद कंपनी का ऑर्डर बुक ₹19,300 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी को यह दोनों ऑर्डर वित्त वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Welspun Corp Share Performance)

बीते छह महीने में कंपनी के शेयर में 4 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि, एक साल में शेयर में 31.72 फीसदी की तेजी आई है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 1,120 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) दिया है। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों ने पांच साल पहले निवेश किया होता तो आज उन्हें इस शेयर से 12 गुना फायदा मिला होता। 

शेयर खरीदें या नहीं (Welspun Corp Share Price Target)

मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना के अनुसार Welspun Corp का शेयर हाल में थोड़ी मजबूती दिखा रहा है, लेकिन अभी भी दबाव में है। अप्रैल की शुरुआत से ये धीरे-धीरे नीचे जा रहा है और अब 745 रुपये के पास एक सपोर्ट बना रहा है। अगर ये लेवल टूटता है, तो और गिरावट आ सकती है। RSI भी कमजोरी दिखा रहा है। अगर शेयर 784 से 800 रुपये के ऊपर टिकता है, तभी कुछ सुधार की उम्मीद बन सकती है। फिलहाल ट्रेंड नेगेटिव है, इसलिए ट्रेडर्स को सावधानी से काम लेना चाहिए जब तक कोई जोरदार ब्रेकआउट ना हो।


 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 7, 2025