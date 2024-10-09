Cochin Shipyard, RVNL, Suzlon, Trent: 52 हफ्तों के Low से कितने दौड़े हैं ये स्टॉक्स?

ट्रेंट लिमिटेड टाटा समूह की प्रमुख रिटेल फैशन चेन ट्रेंट

ट्रेंट लिमिटेड टाटा समूह की प्रमुख रिटेल फैशन चेन ट्रेंट ने 52-सप्ताह के निचले स्तर ₹1,945 से 325% की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी का मजबूत वित्तीय प्रदर्शन इस वृद्धि का मुख्य कारण है। पिछले चार तिमाहियों में ट्रेंट की रेवेन्यु ग्रोथ वर्ष-दर-वर्ष 50% से अधिक रही है। इसके अलावा, कंपनी का Q4FY24 का नेट प्रॉफिट 1,482% की वृद्धि के साथ 91% QoQ भी बढ़ा है। ट्रेंट ने अपने कर्ज के स्तर को भी कम किया है, जिससे उधारी की लागत में कमी आई है।

कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड

कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इस पीएसयू शिपबिल्डिंग कंपनी का शेयर 52-सप्ताह के निचले स्तर ₹435.6 से 277% की वृद्धि पर पहुंच गया है। कंपनी ने हाल के समय में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के चलते निवेशकों को आकर्षित किया है। सरकारी नीतियों के समर्थन से बड़े पैमाने पर ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, जिसके चलते FY24 में टर्नओवर ₹3,830 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।

रेल विकास निगम लिमिटेड

रेल विकास निगम लिमिटेड रेल मंत्रालय द्वारा समर्थित इस कंपनी का शेयर 52-सप्ताह के निचले स्तर ₹142.15 से 238% बढ़ा है। FY24 में कंपनी ने ₹21,889 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व और ₹1,574 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। इस दौरान कंपनी का ऑर्डर बुक ₹85,000 करोड़ पर पहुंच गया, जिससे लंबे समय तक राजस्व की संभावना बनी रही।

सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड

सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड भारत की प्रमुख विंड एनर्जी कंपनी सुजलॉन का शेयर 52-सप्ताह के निचले स्तर ₹26.30 से लगभग 204% बढ़ गया है। FY23 में कंपनी के वित्तीय पुनरुत्थान और शासन मानकों में सुधार ने निवेशकों को आकर्षित किया। Q1FY25 में राजस्व 50% की वृद्धि के साथ ₹2,016 करोड़ और नेट प्रॉफिट 200% की वृद्धि के साथ ₹302 करोड़ रहा है।

NIFTY200 इंडेक्स के ऊपर बताए गए इन स्टॉक्स ने अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से कई गुना रिटर्न दिया है।