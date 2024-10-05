Bajaj Housing Finance इतना भयंकर तरीके से गिर सकता है?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारBajaj Housing Finance इतना भयंकर तरीके से गिर सकता है?

Bajaj Housing Finance इस साल की सबसे सफल लिस्टिंग में से एक मानी जा रही है। कंपनी का आईपीओ अपने इश्यू प्राइस से 70% से 100% के बीच प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है वो इतनी बड़ी गिरावट दिखा रही है कि पूछो मत।

Oct 5, 2024

HSBC ने Bajaj Housing Finance पर कवरेज शुरू करते हुए इसे "कम" रेटिंग दी है और 110 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। इसका मतलब है कि मौजूदा कीमत से 27% की गिरावट की संभावना है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी की वर्तमान वैल्यूएशन काफी ऊंची है, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 के प्राइस टू बुक वैल्यू का 5.5 गुना और प्राइस टू अर्निंग रेश्यो का 44 गुना है। लेकिन याद कीजिए जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिस्ट हुआ था उस समय रिटेल निवेशकों में अफरातफरी का माहौल था। इसी अफरातफरी में प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचकर निकल गए थे।

एयूएम और कमाई में बढ़ोतरी

सितंबर 2024 की तिमाही में Bajaj Housing Finance का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 26% की वृद्धि है। हालांकि, एचएसबीसी का मानना है कि भविष्य में एयूएम की वृद्धि धीमी हो सकती है, जिससे कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) और प्रति शेयर कमाई (EPS) पर दबाव पड़ सकता है।

रिपोर्ट के अन्य प्रमुख बिंदु

एचएसबीसी ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस को एक "हाई क्वालिटी फ्रैंचाइज़ी" माना है, जो अपने डायवर्सिफाइड AUM मिक्सचर और अच्छी लिक्विडिटी मैनेजमेंट के कारण मजबूत है। हालांकि, रिपोर्ट में RoA (रिटर्न ऑन एसेट्स) में गिरावट का भी अनुमान लगाया गया है, जो पहले से ही अपने चरम पर है। कंपनी के AUM की धीमी वृद्धि और नॉर्मलाइज्ड क्रेडिट कॉस्ट इसके EPS में धीमी बढ़ोतरी का संकेत देते हैं।

वैल्यूएशन और संभावित चुनौतियां

HSBC ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस के वैल्यूएशन को लेकर दो बड़े जोखिमों की ओर इशारा किया है। पहला, वर्तमान वैल्यूएशन 10% दीर्घकालिक वृद्धि और 17% RoE (रिटर्न ऑन इक्विटी) का संकेत दे रहा है, जबकि HSBC का अनुमान है कि RoE सिर्फ 14.6% रहेगा। दूसरा, अन्य बड़े एनबीएफसी विकल्प मौजूद हैं, जिनका RoE अधिक है और वैल्यूएशन कम है।

शेयर बाजार में मौजूदा स्थिति

बाजार में बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर 0.30% की वृद्धि के साथ ₹150.90 पर कारोबार कर रहे हैं। हालांकि, एचएसबीसी का टारगेट प्राइस इसके गिरने का संकेत दे रहा है, लेकिन यह अभी भी इसके आईपीओ प्राइस ₹70 से ऊपर है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 5, 2024