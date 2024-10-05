scorecardresearch
Railway Bonus: 12 लाख रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, जानिए पूरी खबर

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 5, 2024 12:10 IST

12 लाख रेलवे कर्मचारियों को 78-दिवसीय बोनस

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 लाख रेलवे कर्मचारियों को 78-दिवसीय बोनस के भुगतान को मंजूरी दे दी है। पीआईबी की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि बोनस ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य ग्रुप सी कर्मचारियों को दिया जाएगा। इस बार करीब 12 लाख रेलवे कर्मचारी दशहरा की छुट्टियों से पहले वार्षिक पीएलबी भुगतान कर दिया जाएगा। इन भुगतानों की कुल लागत केंद्रीय खजाने पर लगभग 2,028 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

वर्ष 2023-2024 में रेलवे का प्रदर्शन बहुत अच्छा

विज्ञप्ति में कहा गया है, "वर्ष 2023-2024 में रेलवे का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। रेलवे ने रिकॉर्ड 1588 मिलियन टन माल लादा और लगभग 6.7 बिलियन यात्रियों को ढोया।

पिछले साल अक्टूबर महीने में 11,07,346 रेलवे कर्मचारियों को कुल 1,968.87 करोड़ रुपये का परफॉरमेंस लिंक्ड बोनस (पीएलबी) मिला था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
