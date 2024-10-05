scorecardresearch
Swiggy से अब 10 मिनट में मिलेगा खाना, लॉन्च की नई Bolt सर्विस

Swiggy ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई और रोमांचक सेवा शुरू की है, जिसे Swiggy Bolt नाम दिया गया है। इस सेवा के तहत Swiggy अब सिर्फ 10 मिनट में खाना डिलीवर करेगा। तेजी से बढ़ते ऑनलाइन फूड डिलीवरी बाजार में Swiggy की यह नई पहल एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो प्रतिस्पर्धा में कंपनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकती है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 5, 2024 10:42 IST

क्या है Swiggy Bolt?

Swiggy Bolt एक अल्ट्रा-फास्ट डिलीवरी सेवा है, जिसके तहत ग्राहकों को केवल 10 मिनट के अंदर उनके ऑर्डर का खाना पहुंचाया जाएगा। इस सेवा के माध्यम से कंपनी ग्राहकों को न केवल भोजन की तेजी से डिलीवरी का वादा कर रही है, बल्कि गुणवत्ता और ताजगी भी सुनिश्चित करेगी।

कैसे करेगी काम?

Swiggy Bolt के तहत खासतौर पर ऐसे रेस्तरां और किचन के साथ साझेदारी की गई है, जो फास्ट-प्रेप मेन्यू आइटम्स पर फोकस करेंगे। इसके अलावा, Swiggy ने अपने डिलीवरी नेटवर्क को और मजबूत बनाया है ताकि 10 मिनट की डिलीवरी संभव हो सके। Swiggy ने अपने डिलीवरी पार्टनर्स को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया है, जिससे वे बिना किसी देरी के और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जल्दी से ऑर्डर डिलीवर कर सकें।

प्रतिस्पर्धा में Swiggy का नया कदम

Swiggy का यह कदम फूड डिलीवरी के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकता है। पहले से ही Zomato जैसी कंपनियां अल्ट्रा-फास्ट डिलीवरी की दिशा में प्रयास कर रही हैं। Zomato ने भी अपने Zomato Instant नामक सेवा के तहत 10 मिनट की डिलीवरी की पेशकश की थी। Swiggy के इस कदम से प्रतिस्पर्धा और बढ़ सकती है, और ग्राहकों को बेहतर और तेज सेवाएं मिल सकती हैं।

ग्राहकों के लिए लाभ

Swiggy Bolt के जरिए ग्राहकों को उन मौकों पर भी तुरंत भोजन मिल सकेगा जब उन्हें जल्दी में खाना चाहिए होता है। यह सेवा खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होगी, जिन्हें ऑफिस लंच या हल्के स्नैक्स की तुरंत जरूरत होती है। त्वरित डिलीवरी के साथ-साथ Swiggy ग्राहकों को भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षित डिलीवरी का भी आश्वासन दे रहा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
