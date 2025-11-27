₹15 से कम वाले इस शेयर को खरीदने की मची लूट! हर दिन लग रहा है अपर सर्किट! 5 दिन में 46% से ज्यादा रिटर्न

मात्र पांच दिन में 46% से ज्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी Pro Fin Capital Services का शेयर आज एक बार फिर से 5% के अपर सर्किट के साथ बंद हुआ है। पिछले पांच कारोबारी दिन से हर दिन स्टॉक में अपर सर्किट लगा है। ऐसे में आपके मन में भी यह सवाल आता होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो स्टॉक में यह ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है? चलिए जानते हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

दरअसल हाल ही में कंपनी ने बताया कि उसे हांगकांग की एक्सीलेंस क्रिएटिव लिमिटेड से LoI मिला है। इसमें उन्होंने Pro Fin Capital Services की 25% तक इक्विटी ₹22 प्रति शेयर की दर से खरीदने की दिलचस्पी दिखाई है।

बोर्ड मेंबर्स ने दी मंजूरी

फाइलिंग में मिली जानकारी के मुताबिक, कंपनी के बोर्ड ने इस LoI की शुरुआती जांच को मंजूरी दी है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह LoI पूरी तरह नॉन बाइंडिंग है। यानी डील की स्ट्रक्चर, समय या एग्जिक्यूशन को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के डायरेक्टर अभय गुप्ता ने कहा कि हमें खुशी है कि 26 नवंबर की बोर्ड बैठक में बोनस इश्यू के साथ-साथ एलओआई और प्रस्तावित डील को भी मंजूरी दे दी गई है। हम वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही और पहली छमाही के शानदार परिचालन और वित्तीय नतीजों की घोषणा करते हुए भी खुश हैं।

अभय गुप्ता ने आगे कहा कि कंपनी ट्रेडिंग, क्रेडिट और कंसलटेंसी सर्विस को और बेहतर बनाने पर ध्यान दे रही है और सोच-समझकर किए गए निवेश, मजबूत रिस्क मैनेजमेंट और बेहतर रणनीति के जरिए अपने ग्राहकों और शेयरधारकों के लिए लगातार लंबी अवधि की ग्रोथ देने के लिए प्रतिबद्ध है।

Q2 FY26 Results

सितंबर तिमाही (Q2 FY26) में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹13.37 करोड़ रहा, जो पिछले साल Q2 FY25 में मात्र ₹2.46 करोड़ था। ऑपरेशन से रेवेन्यू 26.5% बढ़कर ₹13.39 करोड़ हो गया, जबकि बीते वर्ष यह ₹10.59 करोड़ था। कुल इनकम में सबसे बड़ा उछाल दर्ज हुआ है। यह वर्तमान तिमाही में ₹42.62 करोड़ रहा, जो पिछले साल सिर्फ ₹6.69 करोड़ थी।