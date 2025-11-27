प्रमोटर धड़ाधड़ खरीद रहे हैं शेयर! कंपनी में इतनी बढ़ाई हिस्सेदारी, रडार पर स्टॉक

Man Infraconstruction Share: सड़कें, पुल, पोर्ट, रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी, मैन इंफ्राकंस्ट्रक्शन लिमिटेड (Man Infraconstruction Ltd) का शेयर आज रडार पर है।

दरअसल कंपनी के प्रमोटर पराग के शाह ने गुरुवार, 27 नवंबर को ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए 60,000 शेयर खरीदे। इन शेयरों का कुल वैल्यू ₹76,46,400 रही।

हफ्ते की शुरुआत से ही शाह अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। NSE के अनुसार, उन्होंने सोमवार, 24 नवंबर को भी ओपन मार्केट से 1 लाख शेयर खरीदे थे।

इन खरीदों के बाद उनकी हिस्सेदारी 0.02% बढ़कर 62.34% हो गई है। शेयरहोल्डिंग में यह बढ़त ऐसे समय आई है जब Trendlyne डेटा यह दिखाता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी सितंबर FY26 तिमाही में अपनी हिस्सेदारी 4.28% से बढ़ाकर 5.21% कर ली है।

Man Infraconstruction Q2 FY26 Results

Man Infraconstruction ने सितंबर तिमाही में 27% सालाना बढ़त के साथ ₹60.01 करोड़ का नेट प्रॉपिट कमाया। एक साल पहले इसी अवधि में नेट प्रॉफिट ₹47.24 करोड़ था। हालांकि, ऑपरेटिंग रेवेन्यू 35% सालाना गिरकर ₹148.75 करोड़ पर आ गया, जो FY25 की समान तिमाही में ₹230.32 करोड़ था।

कमजोर रेवेन्यू के बीच अन्य आय 29% से ज्यादा बढ़कर ₹38.47 करोड़ हो गया।

Man Infraconstruction Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 1:38 बजे तक एनएसई पर 1.13% या 1.45 रुपये टूटकर 126.92 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.35% या 0.45 रुपये गिरकर 126.85 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Man Infraconstruction के बारे में

यह कंपनी मुख्य रूप से सड़कें, पुल, पोर्ट, रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बनाती है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस मुंबई में है।

Man Infraconstruction ने कई बड़े सरकारी और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। खासकर मुंबई और गुजरात के पोर्ट और हाइवे प्रोजेक्ट्स में इसका नाम जाना-पहचाना है। इसके अलावा कंपनी ने रियल एस्टेट सेक्टर में भी हाथ आजमाया है और कई रिहायशी और कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई हैं।