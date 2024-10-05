जाकिर नाइक का हीरो की तरह स्वागत, भारत ने कहा- ऐसी ही उम्मीद थी



MEA (विदेश मंत्रालय) के प्रवक्ता रणधीर जैसवाल ने पाकिस्तान द्वारा भगोड़े इस्लामिक उपदेशक ज़ाकिर नाइक का स्वागत किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जैसवाल ने कहा, हमने रिपोर्ट्स देखी हैं कि ज़ाकिर नाइक को पाकिस्तान में बसाया गया है और वहां उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। यह हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक भारतीय भगोड़े का पाकिस्तान में उच्चस्तरीय स्वागत हुआ है। यह निराशाजनक और निंदनीय है, लेकिन चौंकाने वाला नहीं है।

advertisement

पाकिस्तान में ज़ाकिर नाइक का स्वागत

भारत में वांछित इस्लामिक उपदेशक ज़ाकिर नाइक ने हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने ज़ाकिर नाइक की जमकर तारीफ की और कहा कि नाइक ने "दुनिया भर में इस्लाम की वास्तविक छवि को प्रस्तुत किया है।" उन्होंने यह भी कहा, "यह देखकर खुशी होती है कि युवाओं की बड़ी संख्या ने ज़ाकिर नाइक के व्याख्यानों को सुना और उनसे प्रभावित हुए।"

भारत में ज़ाकिर नाइक पर लगे आरोप

ज़ाकिर नाइक भारत में मनी लॉन्ड्रिंग, भड़काऊ भाषण देने और आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोपों में वांछित हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ कई जांचें चल रही हैं। नाइक पर आरोप है कि उन्होंने अपने भाषणों और प्रवचनों के माध्यम से कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया और युवाओं को उग्रवाद की ओर आकर्षित किया। भारत ने पहले भी पाकिस्तान और अन्य देशों से नाइक को प्रत्यर्पित करने की मांग की है, लेकिन अभी तक उन्हें भारत लाने में सफलता नहीं मिली है।

पाकिस्तान में नाइक का समर्थन

पाकिस्तान में ज़ाकिर नाइक को मिल रहे समर्थन पर भारत ने निराशा व्यक्त की है। पाकिस्तान की सरकार और प्रमुख नेताओं द्वारा ज़ाकिर नाइक की प्रशंसा और स्वागत को भारत ने अपनी चिंताओं को और बढ़ाने वाला कदम बताया है। MEA प्रवक्ता ने कहा कि यह घटना एक बार फिर से पाकिस्तान की उस नीति को उजागर करती है, जिसमें वह भारत के भगोड़ों और आतंकवादियों को आश्रय देता है।

भारत ने ज़ाकिर नाइक की पाकिस्तान में उपस्थिति और उनके सम्मानजनक स्वागत की निंदा की है, जबकि पाकिस्तान इस्लाम की वास्तविक छवि प्रस्तुत करने के लिए उनकी प्रशंसा कर रहा है। यह स्थिति भारत-पाकिस्तान के संबंधों में और तनाव पैदा कर सकती है, खासकर जब दोनों देश पहले से ही कई मुद्दों पर एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हैं।



