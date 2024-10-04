scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारIREDA 222 रूपये पर आया, क्या करना है इस स्टॉक में?

IREDA 222 रूपये पर आया, क्या करना है इस स्टॉक में?

आज 4 बजे तक, NSE और BSE पर IREDA के लिए ट्रेड किए गए वॉल्यूम पिछले ट्रेडिंग सत्र की तुलना में -27.32% कम थे। कुल मिलाकर IREDA में और गिरावट के संकेत मिल रहे हैं।

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 4, 2024 19:01 IST

04 अक्टूबर IREDA के शेयर ₹221.75 पर बद हुए, जो पिछले बंद भाव से -0.74% कम है। आज के दिन IREDA का उच्चतम स्तर ₹226.35 और न्यूनतम स्तर ₹218.05 रहा। कुल मिलाकर IREDA में 222 का टारगेट आ गया है और अब लोगों के मन में सवाल है क्या इस स्तर से ये स्टॉक गिरेगा।

स्टॉक के प्रमुख Resistance Level ₹226.33, ₹230.85, और ₹235.02 पर हैं। वहीं, Support ₹217.64, ₹213.47, और ₹208.95 पर हैं।

आज 4 बजे तक, NSE और BSE पर IREDA के लिए ट्रेड किए गए वॉल्यूम पिछले ट्रेडिंग सत्र की तुलना में -27.32% कम थे। कुल मिलाकर IREDA में और गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। 

फंडामेंटल विश्लेषण:
कंपनी का ROE 17.28% है और स्टॉक का मौजूदा P/E अनुपात 42.02 है। 

होल्डिंग्स:
कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 75.00%, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.18%, और FII की होल्डिंग 2.70% है, जो जून तिमाही के अनुसार है। मार्च से म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.40% से घटकर 0.18% हो गई है, जबकि FII होल्डिंग मार्च में 1.36% से बढ़कर जून तिमाही में 2.70% हो गई है। अब सवाल ये है कि अगर बाजार में गिरावट आई तो क्या IREDA 180 के लेवल तक गिरेगा। इस बाजार के एक्सपर्ट अभिषेक शुक्ला का कहना है कि इरेडा में गिरावट बढ़ सकती है और अगर बाजार में और गिरावट आई। ये स्टॉक 180 तक भी गिर सकता है।

( किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले एक्सपर्ट से बात करें)


 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
