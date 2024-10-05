Bank Holiday 2024: 6-14 अक्टूबर के बीच बैंक सात दिन बंद क्यों रहेंगे? जानिए!

scorecardresearch
Newsअर्थव्यवस्थाBank Holiday 2024: 6-14 अक्टूबर के बीच बैंक सात दिन बंद क्यों रहेंगे? जानिए!

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 5, 2024 09:48 IST


बैंक छुट्टियां 2024: भारतीय बैंक 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक सात दिन की छुट्टियों का आनंद लेने के लिए तैयार हैं। अक्टूबर का महीना त्योहारों और आम चुनावों से भरा हुआ है, जिसमें ज्यादातर छुट्टियां नवरात्रि त्योहारों के कारण हैं। आइए, अगले कुछ दिनों में बैंक की लंबी छुट्टियों की सूची पर नज़र डालते हैं:

अक्टूबर 6: सभी भारतीय बैंकों में रविवार की छुट्टी के कारण बैंक बंद रहेंगे।
अक्टूबर 7, 8, 9: ये तीन दिन बैंक काम करेंगे और सभी राज्यों में खुले रहेंगे।
अक्टूबर 10: इस दिन दुर्गा पूजा/दशहरा (महासप्तमी) के कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। जिन शहरों में बैंक बंद रहेंगे वे हैं - अगरतला, गुवाहाटी, कोहिमा, और कोलकाता।
अक्टूबर 11: दशहरा (महाष्टमी/महानवमी)/अयुध पूजा/दुर्गा पूजा (दशैन)/दुर्गा अष्टमी के कारण कई बैंकों में छुट्टी होगी। इस दिन अगरतला, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, गंगटोक, गुवाहाटी, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, और कोलकाता जैसे शहरों में बैंक बंद रहेंगे।
अक्टूबर 12: यह माह का दूसरा शनिवार है, जो बैंकों की डिफॉल्ट छुट्टी होती है। इसलिए, पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे। इसी दिन नवरात्रि के अंतिम दिन को दशहरा या विजयादशमी के रूप में मनाया जाएगा। नवरात्रि एक वार्षिक नौ दिन का हिंदू त्योहार है, जो 3 अक्टूबर से शुरू हुआ है और अगले सप्ताह तक चलेगा।
अक्टूबर 13: सभी बैंकों में रविवार की छुट्टी के कारण इस दिन भी बैंक बंद रहेंगे।
अक्टूबर 14: दुर्गा पूजा (दशैन) के कारण 14 अक्टूबर को बैंक बंद रहेंगे, हालांकि यह छुट्टी केवल गंगटोक में स्थित बैंकों के लिए ही मान्य होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की छुट्टियां तीन श्रेणियों में विभाजित होती हैं - नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत छुट्टी; नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट छुट्टियां; और बैंकों के खातों की बंदी की छुट्टियां। भारत में बैंक छुट्टियां राज्य-विशेष और शहर-विशेष होती हैं। सामान्य तौर पर, हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। अगर किसी महीने में पांच शनिवार होते हैं, तो पांचवां शनिवार बैंकों के लिए कामकाजी दिन होता है।

ankur tyagi
Oct 5, 2024