Bajaj Housing Finance खरीदें या IREDA? बसंत सर ने दिया ये जवाब

Newsशेयर बाज़ारBajaj Housing Finance खरीदें या IREDA? बसंत सर ने दिया ये जवाब

दिग्गज निवेशक और BM Equity के हेड बसंत माहेश्वरी ने अपने लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो में कई सवालों का जवाब दिया है। ये वो सवाल हैं जो उनके दर्शक यूट्यूब पर उनसे पूछते हैं। बसंत माहेश्वरी ने कहा कि आजकल एक सवाल अक्सर पूछा जा रहा है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस खरीदें या IREDA क्योंकि इन दो स्टॉक्स को लेकर निवेशकों को ऐसा लग रहा था कि अब नहीं तो कभी नहीं।

Delhi,UPDATED: Sep 27, 2024 15:29 IST

एक ही स्टॉक्स आपके सारे सपने पूरा कर देगा

बजाज को लेकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो एक ही स्टॉक्स आपके सारे सपने पूरा कर देगा। इन दोनों स्टॉक्स में काफी गिरावट हुई है। अब भी लोग इन पर सवाल पूछ रहे हैं। बसंत माहेश्वरी ने कहा कि इन दोनों स्टॉक्स को लेकर लोगों के काफी सवाल आते हैं। IREDA 7 टाइम्स प्राइस टू बुक है। साल भर पहले 13 लाख शेयर होल्डर थे और अब वो 22 लाख हो गए हैं। रिटेल इस स्टॉक्स को लेकर जरूरत से ज्यादा उत्साहित लग रहे हैं। बजाज को देखें तो 7 टाइम्स प्राइस टू बुक है। लेकिन अगर दोनों स्टॉक्स की बात करें तो बजाज हाउसिंग फिर भी इरेडा से बेहतर हैं। हालांकि मैं इस स्टॉक्स को अभी भी नहीं लूंगा क्योंकि वैल्युएशन मेरे फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं है। बसंत माहेश्वरी ने कहा कि इन दोनों स्टॉक्स में उनकी सिफारिश नहीं है वो केवल फंडामेंटल चेक कर रहे हैं।

बसंत माहेश्वरी ने कहा कि तेजी बाजार

बसंत सर ने कहा कि तेजी के बाजार में प्रमोटर ने सोच समझकर कम लिक्वडिटी के साथ बजाज हाउसिंग का आईपीओ लेकर आए और फिर जब इसमें जबरदस्त तेजी आई तो बजाज फाइनेंस ने बजाज हाउसिंग में अपना 5 प्रतिशत हिस्सा बेचा। कुल मिलाकर ये तेजी का बाजार है इसमें प्रमोटर को लगता है कि वो इसका फायदा उठा सकता है तो अपना हिस्सा बेचकर निकल जाता है। ये क्लीयर इंडीकेटर था कि ये स्टॉक्स जरूरत से ज्यादा ओवरबोट हो गया है। लेकिन मैं अगर फिर भी कहूं इन दोनों स्टॉक्स में किसके फंडामेंटल बैटर हैं तो मैं फिर भी बजाज हाउसिंग को कहूंगा। लेकिन मैं अभी भी इस स्टॉक को नहीं लूंगा। मैं लूंगा इसको अपने दाम पर क्योंकि बाजार की पागलपंती में स्टॉक्स को नहीं लेना है। अगर आप 7 टाइम्स प्राइस टू बुक पर शेयर लेंगे तो वहां से पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। अब कोई बजाज हाउसिंग की बात भी नहीं कर रहा है।यही हाल इरेडा का है। इतना महंगा स्टॉक्स है कि इसमें पैसा नहीं बनेगा। हालांकि किसी भी स्टॉक्स पर मेरी ( बसंत माहेश्वरी) कोई राय नहीं है।


डिस्क्लेमर- बिजनेस टुडे बाजार किसी भी स्टॉक्स की सिफारिश नहीं करता है, अगर आप कोई भी निवेश करते हैं वो अपने विवेक से करें

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
