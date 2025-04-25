OTT Release this Week: Jewel Thief सहित रिलीज हुई ये धमाकेदार फिल्में और वेब सीरीज - FULL LIST

New OTT Release this Week: वीकेंड आ गया है और साथ ही कुछ नई रिलीज़ भी आ गई हैं। हम आपके लिए उन फिल्मों और सीरीज़ की सूची लेकर आए हैं जो विभिन्न ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर स्ट्रीम हो रही हैं।

इस हफ्ते कई फिल्में और वेब सीरीज अलग-अलग OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है जिसे आप अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म Netflix, Zee5, Amazon Prime Video,और JioHotstar पर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पूरी लिस्ट।

1. Jewel Thief- The Heist Begins

यह डकैती एक्शन फिल्म एक मास्टर चोर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अफ्रीकी रेड सन हीरे को चुराने के लिए एक उच्च-दांव लक्ष्य को स्वीकार करता है। आप इस फिल्म को Netflix पर देख सकते हैं।

2. Bullet Train Explosion

टोक्यो की ओर जा रही बुलेट ट्रेन की गति अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाती है तो यह खतरे में पड़ सकती है। जैसे ही दहशत फैलती है, अधिकारी यात्रियों को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आप इसे Netflix पर देख सकते हैं।

3. Andor Season 2

एंडर सीज़न 2 में युद्ध के नज़दीक आने के साथ ही किरदारों के बीच संबंध और भी गहरे हो गए हैं। आप इसे JioHotstar पर देख सकते हैं।

4. L2: Empuraan

2002 के गुजरात दंगों के दौरान, ज़ायद के परिवार का नरसंहार हो जाता है। सालों बाद, केरल की राजनीति, वैश्विक जासूसी और व्यक्तिगत बदला आपस में टकराते हैं, जब अब्राहम न्याय के लिए उठता है। आप इसे JioHotstar पर देख सकते हैं।

5. Etoile

एटोइल पेरिस और न्यूयॉर्क बैले कंपनियों द्वारा टॉप डांसर की अदला-बदली पर आधारित है। आप इसे Amazon Prime Video पर देख सकते हैं।

6. Ayyana Mane

यह अय्याना माने की एक अंधेरी और मनोरंजक दुनिया है, जहां एक खुशहाल परिवार के पीछे कई रहस्य छुपे हुए हैं। आप इसे Zee5 पर देख सकते हैं।

7. Veera Dheera Sooran Part 2

यह एक तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो काली की कहानी बताती है, जो मदुरै में रहने वाला एक सुधरे हुए परिवार का आदमी है। आप इसे Amazon Prime Video पर देख सकते हैं।

8. Havoc

इस एक्शन से भरपूर थ्रिलर फिल्म का निर्देशन और लेखन गैरेथ इवांस ने किया है। इस फिल्म में टॉम हार्डी एक शक्तिशाली जासूस की भूमिका में हैं, जो भ्रष्टाचार से ग्रस्त शहर में अपराध की दुनिया में प्रवेश करता है। आप इसे Netflix पर देख सकते हैं।