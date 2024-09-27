इस IPO को लेकर नया पागलपन! मांगे 15 करोड़, मिली ₹2,525 करोड़ की बोलियां
IPO के बाजार में निवेशकों का क्रेज एक नए लेवल पर पहुंचता दिख रहा है। खासतौर पर SME IPO में अलग पालगन चल रहा है। निवेशक छोटे-छोटे IPOs में हजारों-करोड़ों लगा रहे हैं। एक बार फिर एसएमई आईपीओ के प्रति दीवानगी के आंकड़ों ने चौंका दिया है।
IPO के बाजार में निवेशकों का क्रेज एक नए लेवल पर पहुंचता दिख रहा है। खासतौर पर SME IPO में अलग पालगन चल रहा है। निवेशक छोटे-छोटे IPOs में हजारों-करोड़ों लगा रहे हैं। एक बार फिर एसएमई आईपीओ के प्रति दीवानगी के आंकड़ों ने चौंका दिया है।
चौंकाने वाले आंकड़ें
Thinking Hats Entertainment Solutions Ltd को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। बोली लगाने के आखिरी दिन तक IPO 167.38 गुना सब्सक्राइब हो गया है। NSE के मुताबिक, निवेशकों ने 57,39,36,000 शेयरों के लिए बोलियां लगाई, जबकि 34,29,000 शेयरों की पेशकश की गई थी। कंपनी का IPO लाने का मकसद 15 करोड़ रुपये जुटाना है जबकि निवेशकों की ओर से 2,525 करोड़ रुपये से ज्यादा की बोलियां मिली।
रिटेल निवेशकों के लिए आवंटन पर 1,52,957 आवेदन या 45,88,71,000 बोलियां मिली, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों (NIIs) के लिए रिजर्व हिस्से ने 9,228 आवेदन या 11,05,62,000 बोलियां मिली हैं। योग्य संस्थागत खरीदारों (QIBs) श्रेणी में 5 आवेदन या 65,16,000 बोलियां देखी गई हैं।
कंपनी का बिजनेस मॉडल
थिंकिंग हैट्स एंटरटेनमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड लाइव इवेंट्स, कॉरपोरेट फंक्शन्स, MICE, सोशल और वर्चुअल इवेंट्स के लिए कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, इवेंट डिज़ाइन और प्रोडक्शन में माहिर है. साथ ही कंटेंट डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्यूरेशन और टेक-सेंट्रिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हुए OTT कंटेंट प्रोडक्शन और एक्सपीरिएंशल मार्केटिंग में भी माहिर है. फ़िल्मों और OTT वेब सीरीज़ के अलावा, यू-ट्यूब कंटेंट और कॉरपोरेट इवेंट के लिए शॉर्ट फ़िल्में भी बनाती है.
ग्रे मार्केट में स्थिति
थिंकिंग हैट्स एंटरटेनमेंट के शेयरों की अनलिस्टेड मार्केट में काफी मांग देखने को मिल रही है। IPO प्राइस के मुकाबले 68 प्रतिशत से ज्यादा के ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) का भाव चल रहा है। कंपनी की 3 अक्टूबर को NSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने की संभावना है।