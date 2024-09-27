scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार Tata Group का ये स्टॉक भर देगा आपकी जेब! जानिए कंपनी के फंडामेंटल से लेकर नए टारगेट

Tata Group का ये स्टॉक भर देगा आपकी जेब! जानिए कंपनी के फंडामेंटल से लेकर नए टारगेट

Tata Group के स्टॉक्स पर निवेशकों की नजर रहती है। इस ग्रुप में से एक स्टॉक Tata Power Company Ltd. ने Year-To-Date (YTD) के आधार पर 47 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इतना ही Morgan Stanley की ओर से इस कंपनी पर आई रिपोर्ट के बाद स्टॉक ने अपने उच्चतम स्तर को छुआ। अब स्टॉक में आगे क्या होगा? आइये इस रिपोर्ट में जताई गई संभावनाओं के बारे में जानते हैं।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 27, 2024 12:53 IST
Stock to buy
Stock to buy

Tata Group के स्टॉक्स पर निवेशकों की नजर रहती है। इस ग्रुप में से एक स्टॉक Tata Power Company Ltd. ने  Year-To-Date (YTD) के आधार पर 47 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इतना ही Morgan Stanley की ओर से इस कंपनी पर आई रिपोर्ट के बाद स्टॉक ने अपने उच्चतम स्तर को छुआ। अब स्टॉक में आगे क्या होगा? आइये इस रिपोर्ट में जताई गई संभावनाओं के बारे में जानते हैं।

advertisement

आगे की संभावानाएं?
ब्रोकरेज का कहना है कि टाटा पावर के पास मजबूत कैश जनरेट वाले बिजनेस है, जो तय रिटर्न देते हैं। कंपनी के पास ग्रीन प्लेटफार्म में ट्रांसमिशन और हाइड्रो जैसे मार्केट-लिंक्ड बिजनेस हैं।  Morgan Stanley का कहना है कि कंपनी के जिस बिजनेस सेगमेंट ग्रोथ दिख रही है, उसे आगे बढ़ाने के लिए कैश फ्लो की मदद से दोबारा निवेश किया जा सकता है।

Tata Power की अगर उसकी पीयर्स कंपनियों के साथ तुलना की जाए तो ब्रोकरेज मानता है कि टाटा पावर पंपेड स्टोरेज परियोजनाओं (PSP) की स्थापना में कंपनी को फायदा है। कई हाइड्रो एसेट्स की पहुंच के कारण, रेग्युलेटर की मंजूरी के लिए आवश्यक समय कम होने की संभावना है। Resettlement and Rehabilitation (R&R)  कोई मुद्दा नहीं होगा और मौजूदा हाइड्रो एसेट्स के लिए पर्यावरणीय मंजूरी पहले से मौजूद हैं। इससे तेजी से कमीशनिंग और साथियों की तुलना में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना है।

ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी बेहतर ROCE और नियंत्रित लीवरेज के साथ अच्छी इर्निंग ग्रोथ दिखा रही है। मॉर्गन स्टैनली ने संकेत दिया कि कंपनी का प्रदर्शन बड़े पैमाने पर बाजार के अनुमानों के अनुसार है, जबकि पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने निफ्टी के मुकाबले 3 प्रतिशत कम रिटर्न दिया है।

वैश्विक ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में स्टॉक को डबल-अपग्रेड किया। ब्रोकरेज अब टाटा ग्रुप की सीमेंट कंपनी पर 'ओवरवेट' रेटिंग रखता है, जबकि पहले इसकी रेटिंग 'अंडरवेट' थी।

नया टारगेट
ब्रोकरेज का कहना है कि टाटा पावर के ग्रीन बिजनेस का योगदान तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, जो रेन्यूएबल एनर्जी कैपिसिटी के लगभग दोगुने होने, सोलर EPC बिजनेस, एक्टर्नल मॉड्यूल और सेल बिक्री,और सौर रूफटॉप इंस्टॉलेशन से प्रेरित है। मॉर्गन स्टैनली ने टाटा पावर के लिए 577 रुपये प्रति शेयर का टारगेट तया किया है, जो मौजूदा लेवल से 23% की संभावित तेजी को दिखाता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

advertisement
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 27, 2024