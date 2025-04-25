Physical Gold Vs Digital Gold: इस साल 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya 2025) का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि गोल्ड खरीदने से मां लक्ष्मी का आर्शीवाद मिलता है। भारत में गोल्ड की डिमांड सालभर रहती है। दीवाली, धनतेरस, अक्षय तृतीया जैसे मौके पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा शादी, जन्मदिन जैसे मौके पर भी लोग गोल्ड गिफ्ट करते हैं।

आज से 20-30 साल पहले गोल्ड केवल फिजिकल (Physical Gold) तौर यानी गहने,सिक्कों, बार आदि के रूप में खरीदा जाता था, पर अब लोगों के पास डिजिटल गोल्ड (Digital Gold) का भी ऑप्शन होता है। ऐसे में कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें किस मोड में गोल्ड खरदीना चाहिए। हम आपके इन कन्फ्यूजन को दूर करने में मदद करेंगे।

डिजिटल गोल्ड है बेस्ट ऑप्शन (Digital Gold is the Best Option)

फाइनेंस एक्सपर्ट लोगों को सलाह देते हैं कि अगर वह इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोना खरीद रहे हैं तो उनको डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। डिजिटल गोल्ड में सोना वॉलेट में रहता है। ऐसे में इसके चोरी होने या फिर खो जाने का कोई खतरा नहीं होता है। इसके अलावा इसे कभी-भी बेचा या खरीदा जा सकता है। जहां फिजिकल गोल्ड को बेचने के लिए ज्वैलर्स के दुकान पर जाना पड़ता है।

Finhaat के डायरेक्टर और हेड ऑफ वेल्थ संकल्प प्रभु ने कहा अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर डिजिटल गोल्ड फिजिकल गोल्ड का एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है। डिजिटल गोल्ड न सिर्फ सोना रखने का लाभ देता है, बल्कि इसकी प्योरिटी को लेकर पूरी ट्रांसपैरेंसी भी मिलती है। निवेशकों की ओर से खरीदा गया सोना बैंक-ग्रेड वॉल्ट में सुरक्षित रहता है। गोल्ड को बिना कि एक्सट्रा चार्ज के अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है। इतना ही नहीं इसे आप अपने घर बैठे केवल कुछ क्लिक में खरीद सकते हैं और शुरुआत सिर्फ ₹100 से की जा सकती है।

फिजिकल गोल्ड में सोने के खोने या फिर चोरी होने का खतरा रहता है। कई लोग गोल्ड को सुरक्षित रखने के लिए इसे लॉकर में रखते हैं। वहीं, डिजिटल गोल्ड में कोई अलग से लॉकर नहीं रखना होता है। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि अगर आप किसी को गोल्ड गिफ्ट करना चाहते हैं तो डिजिटल गोल्ड करें। यह सिक्योर ऑप्शन होता है और इसमें शुद्धता की पूरी गारंटी रहती है।

फिजिकल गोल्ड कब है बेस्ट

अगर आपको गोल्ड ज्वैलरी पहनने का शौक है तब आपको फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहिए। हालांकि, इसे सिक्योर रखने के लिए लॉकर जरूर लें। आप चाहें तो गोल्ड ज्वैलरी का इंश्योरेंस ले सकते हैं ताकि ज्वैलरी के चोरी होने या खोने पर आप क्लेम कर सकते हैं।