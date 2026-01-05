Suzlon Energy Share Price: पिछले 6 साल में ऐसा पहली बार था जब साल 2025 में सुजलॉन एनर्जी के शेयर में सालाना आधार पर गिरावट दर्ज की गई। सुजॉल का स्टॉक बीते साल 15.35 फीसदी फिसल गया। इससे पहले 2019 में इसमें 66 फीसदी की बड़ी गिरावट आई थी।

2019 के बाद स्टॉक ने लगातार मजबूत रिटर्न दिए थे- 2020 में 245 फीसदी, 2021 में 59.35 फीसदी, 2022 में 13.13 फीसदी, 2023 में 260.23 फीसदी और 2024 में 63 फीसदी की तेजी दर्ज की गई थी।

हालांकि, कमजोर सालाना प्रदर्शन के बावजूद ग्रीन एनर्जी कंपनी का ऑर्डर बुक दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। कंपनी का ऑर्डर बुक 6.2 गीगावॉट पर पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2025 के अंत में 5.6 गीगावॉट था। कंपनी को यह बढ़त मुख्य रूप से अपने S144 प्लेटफॉर्म टर्बाइनों से मिले ऑर्डर्स के चलते मिली है, जिससे आने वाले वर्षों के लिए रेवेन्यू को लेकर अच्छी विजिबिलिटी बनती है।

ब्रोकरेज और बाजार जानकारों का कहना है कि मजबूत ऑर्डर बुक, बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और मजबूत कैश पोजिशन कंपनी के एग्जीक्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी की मांग को दिखाता है।

स्टॉक में आगे कैसी रहेगी चाल?

Arihant Capital Markets के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट, माइलेन वासुदेव ने कहा कि डेली चार्ट पर स्टॉक लोअर टॉप-लोअर बॉटम बना रहा है, जो कमजोरी का संकेत है। हालांकि, 51 रुपये के स्तर पर डबल बॉटम बनता दिख रहा है और RSI भी पॉजिटिव है।

उनके मुताबिक, मौजूदा स्तरों पर होल्ड करने की सलाह है, 50 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और आने वाले हफ्तों में 59-61 रुपये तक की संभावना है।

Jigar S Patel, Anand Rathi के अनुसार, 51 रुपये पर सपोर्ट और 54 रुपये पर रेजिस्टेंस है। 54 रुपये के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट होने पर स्टॉक 56 रुपये तक जा सकता है।

वहीं, Choice Broking के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट Hitesh Tailor का कहना है कि स्टॉक पर शॉर्ट टर्म में दबाव बना हुआ है। 51.32 रुपये के नीचे गिरावट तेज हो सकती है, जबकि 53.36-54.47 रुपये का जोन मजबूत रेजिस्टेंस रहेगा।