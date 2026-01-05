ज्वेलरी सेक्टर की जानी-मानी कंपनी, पीसी ज्वैलर लिमिटेड (PC Jeweller Ltd) के शेयर में आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक 6 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा है।

सुबह 10:23 बजे तक शेयर एनएसई पर 6.28% या 0.60 रुपये की तेजी के साथ 10.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और बीएसई पर स्टॉक 5.86% या 0.56 रुपये चढ़कर 10.12 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

शेयर आज बीएसई पर 9.90 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 10.32 रुपये को टच कर लिया है।

स्टॉक में आज क्यों है तेजी?

दरअसल कंपनी ने बीते रविवार को अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में 31 दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही (Q3FY26) के लिए बिजनेस अपडेट शेयर किया है। कंपनी ने इस तिमाही मजबूत प्रदर्शन किया। कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि त्योहारी और शादी के सीजन में ग्राहकों की अच्छी मांग के चलते कंपनी की स्टैंडअलोन इनकम में साल-दर-साल करीब 37% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

इस तिमाही के दौरान कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA) के तहत उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय को एक प्रस्ताव सौंपा था। इस योजना के तहत ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रशिक्षित सुनार उद्यमियों को सहयोग देकर कंपनी के साथ 1,000 ज्वेलरी रिटेल फ्रेंचाइजी यूनिट्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूरी मिल गई है और कंपनी ने MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत CM-YUVA मिशन के साथ एक समझौता (MoU) भी किया है।

इस पहल से युवाओं को रोजगार के अवसर, स्वरोजगार को बढ़ावा और प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। साथ ही, इससे कंपनी की ब्रांड पहचान, विस्तार क्षमता और रिटेल नेटवर्क को भी मजबूती मिलेगी।

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि वो अपने कर्ज-मुक्त (Debt Free) बनने के लक्ष्य पर भी लगातार आगे बढ़ रही है। 30 सितंबर 2024 को बैंकों के साथ सेटलमेंट एग्रीमेंट के बाद कंपनी अब तक अपना बकाया कर्ज लगभग 68% तक कम कर चुकी है, जो उसकी वित्तीय मजबूती को दिखाता है।

फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि आगे आने वाले समय में उसका फोकस रिटेल विस्तार, कर्ज-मुक्त स्थिति हासिल करने और लगातार बेहतर प्रदर्शन देने पर बना रहेगा।