सीमेंट सेक्टर में कौन से स्टॉक ब्रोकरेज के हैं टॉप पिक्स, Axis Securities ने जारी की रिपोर्ट | Q3FY26 Preview

सीमेंट सेक्टर में कौन से स्टॉक ब्रोकरेज के हैं टॉप पिक्स, Axis Securities ने जारी की रिपोर्ट | Q3FY26 Preview

दरअसल आज ब्रोकरेज फर्म, एक्सिस सिक्योरिटीज (Axis Securities) ने अपनी रिपोर्ट में सीमेंट सेक्टर का Q3FY26 प्री-व्यू दिया है और इस सेक्टर से जुड़े अपने टॉप पिक्स बताए हैं।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 5, 2026 12:17 IST

Cement Stocks to Buy: अगर आप सीमेंट सेक्टर की किसी कंपनी में निवेश करना का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए यह खबर काम की हो सकती है। दरअसल आज ब्रोकरेज फर्म, एक्सिस सिक्योरिटीज (Axis Securities) ने अपनी रिपोर्ट में सीमेंट सेक्टर का Q3FY26 प्री-व्यू दिया है और इस सेक्टर से जुड़े अपने टॉप पिक्स बताए हैं।

सीमेंट सेक्टर पर एक्सिस सिक्योरिटीज का प्री-व्यू

ब्रोकरेज ने आज अपनी रिपोर्ट में कहा कि Q3FY26 में सीमेंट सेक्टर में मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ जारी रहने की उम्मीद है। इसकी बड़ी वजह हाउसिंग की बढ़ती मांग और सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार खर्च है। ब्रोकरेज के अनुमान के मुताबिक, कवर की गई कंपनियों के लिए Q3FY26 में सीमेंट की मांग साल-दर-साल करीब 11% बढ़ सकती है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और अफोर्डेबल हाउसिंग की अहम भूमिका रहेगी।

ग्रामीण इलाकों की मांग शहरी बाजारों से बेहतर रहने की संभावना है। अच्छी मानसून स्थिति और मजदूरी में बढ़ोतरी से ग्रामीण मांग को सपोर्ट मिल रहा है, जबकि शहरों में नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की रफ्तार थोड़ी धीमी है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर-नवंबर 2025 में सीमेंट उत्पादन में 9% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो सेक्टर में मजबूत एक्टिविटी को दिखाती है।

ब्रोकरेज ने कहा कि सीमेंट पर GST को 18% करने का फैसला सेक्टर के लिए लंबे समय में फायदेमंद माना जा रहा है। इससे पहली बार घर खरीदने वालों के लिए लागत कम होगी और टियर-2 व टियर-3 शहरों में मांग बढ़ सकती है। इस टैक्स कट से प्रति बैग करीब ₹30-35 तक की राहत मिलने का अनुमान है, जिससे प्रीमियम ब्रांड्स को भी फायदा हो सकता है।

FY26 में कुल मिलाकर सीमेंट की मांग 7-8% बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि प्रतिस्पर्धा और नई क्षमता जुड़ने के चलते Q3FY26 में सीमेंट कीमतों में 1-2% की नरमी देखी जा सकती है, लेकिन Q4FY26 में पीक कंस्ट्रक्शन सीजन के साथ कीमतों में सुधार आने की संभावना है।

इनपुट कॉस्ट की बात करें तो कोयला और पेटकोक की कीमतें फिलहाल नियंत्रण में हैं, लेकिन इनमें तेज बढ़ोतरी सीमेंट कंपनियों के लिए चुनौती बन सकती है। इसके बावजूद, Q3FY26 में कवर की गई कंपनियों का EBITDA प्रति टन सालाना आधार पर बेहतर रहने की उम्मीद है।

ब्रोकरेज ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च, हाउसिंग डिमांड, कम GST और सेक्टर में कंसोलिडेशन के चलते सीमेंट इंडस्ट्री का आउटलुक सकारात्मक बना हुआ है।

Axis Securities का टॉप पिक

ब्रोकरेज की टॉप पसंद में UltraTech Cement, Dalmia Bharat और JK Lakshmi शामिल हैं।

दोपहर 12:02 बजे तक अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर 1.59%, डालमिया भारत का शेयर 0.22% और जेके लक्ष्मी का सीमेंट 0.14% चढ़कर कारोबार कर रहा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jan 5, 2026