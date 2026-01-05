Telecom Companies Q3FY26 Preview: दिसंबर तिमाही के खत्म होने के बाद अब धीरे-धीरे कंपनियां अपने बिजनेस अपडेट और अक्टूबर-दिसंबर तिमाही (Q3) के वित्तीय नतीजों को जारी करेंगे।

इससे पहले आज दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने टेलीकॉम सेक्टर की विभिन्न कंपनियां- एयरटेल, जियो, भारती हेक्साकॉम, इंडस टावर्स, वोडाफोन आइडिया इत्यादि का Q3FY26 प्री-व्यू जारी किया है जिससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं की बीते हुआ तिमाही टेलीकॉम कंपनियों के लिए कैसा रहा होगा। चलिए जानते हैं क्या है ब्रोकरेज की राय

टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों पर जेएम फाइनेंशियल का Q3FY26 प्री-व्यू

ब्रोकरेज ने आज अपने रिपोर्ट में कहा कि तीसरी तिमाही (Q3FY26) में टेलीकॉम कंपनियों का ARPU तिमाही आधार पर लगभग 0.4% से 1.0% तक बढ़ने का अनुमान है। इसकी मुख्य वजह बेहतर प्लान्स की ओर ग्राहकों का अपग्रेड होना और सब्सक्राइबर मिक्स में सुधार है।

रिलायंस जियो का रेवेन्यू 2.1% और EBITDA 2.6% बढ़ सकता है। यह बढ़त मजबूत सब्सक्राइबर एडिशन (लगभग 84 लाख, जिसमें होम ब्रॉडबैंड और M2M सिम शामिल हैं) और ARPU में करीब 0.4% की बढ़ोतरी (लगभग ₹212) के कारण मानी जा रही है।

भारती एयरटेल के भारत वायरलेस बिजनेस में रेवेन्यू 1.7% और EBITDA 2.1% तिमाही आधार पर बढ़ने का अनुमान है। इसके पीछे करीब 54 लाख मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर जोड़, कुल वायरलेस सब्सक्राइबर में 33 लाख की बढ़ोतरी और ARPU में 1% की ग्रोथ (लगभग ₹259) अहम वजहें हैं।

इसी तरह BHL (भारती हेक्साकॉम) के वायरलेस EBITDA में करीब 1.8% की तिमाही बढ़त रहने की संभावना है, जो करीब 5 लाख मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर जोड़ और ARPU में 0.8% की बढ़ोतरी (लगभग ₹253) से सपोर्ट मिलेगी।

वहीं वोडाफोन आइडिया (VIL) के रेवेन्यू और EBITDA के तिमाही आधार पर लगभग स्थिर रहने की उम्मीद है। कंपनी को करीब 35 लाख नेट सब्सक्राइबर नुकसान हो सकता है, हालांकि मोबाइल ब्रॉडबैंड यूजर्स में करीब 5 लाख की बढ़ोतरी और ARPU में 1.1% की बढ़त (लगभग ₹169) से कुछ संतुलन बन सकता है।

इंडस टावर्स के लिए ब्रोकरेज ने कहा कि नेट टेनेन्सी जोड़ मजबूत रहने की संभावना है, जिसका फायदा VIL के नेटवर्क विस्तार और भारती के ग्रामीण इलाकों में रोलआउट से मिलेगा। इससे इंडस का एडजस्टेड EBITDA करीब 1.4% बढ़ सकता है, हालांकि पिछली तिमाही में VIL से पुराने बकाये की वसूली के कारण ऊंचे बेस के चलते रिपोर्टेड EBITDA में करीब 3% की गिरावट आ सकती है।

वहीं टाटा कम्युनिकेशंस (TCOM) के रेवेन्यू और EBITDA में क्रमशः 1.6% और 1.8% की तिमाही बढ़त का अनुमान है। यह बढ़त डिजिटल पोर्टफोलियो से आएगी, हालांकि कोर कनेक्टिविटी बिजनेस में कमजोरी (केबल कट्स और SAARC क्षेत्र से रिकवरी की दिक्कतें) इसका असर कुछ हद तक कम कर सकती हैं।