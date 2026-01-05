scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारबाजार से उलट इस स्मॉल कैप शेयर की चाल! बैक टू बैक लग रहा अपर सर्किट - शेयर प्राइस ₹50 से कम

बाजार से उलट इस स्मॉल कैप शेयर की चाल! बैक टू बैक लग रहा अपर सर्किट - शेयर प्राइस ₹50 से कम

इससे पहले बीते शुक्रवार को भी शेयर में अपर सर्किट लगा था। बीएसई पर मौजूद डेटा के मुताबिक दोपहर 3:08 बजे तक कंपनी के 1,23,346 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 5, 2026 15:27 IST

Penny Stock: सोमवार को शेयर बाजार में जहां एक तरफ गिरावट देखने को मिल रही है वहीं 2,917.46 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी, स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड (Spice Lounge Food Works Ltd) के स्टॉक में आज अपर सर्किट लगा है।

आज लगातार दूसरा दिन है जब शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा है। इससे पहले बीते शुक्रवार को भी शेयर में अपर सर्किट लगा था। बीएसई पर मौजूद डेटा के मुताबिक दोपहर 3:08 बजे तक कंपनी के 1,23,346 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। आज स्टॉक ने अपना इंट्राडे हाई 41.85 रुपये को टच किया है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

1 साल में तीन गुना हुआ पैसा

BSE Analytics के मुताबिक स्टॉक पिछले 1 हफ्ते में 10 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है और पिछले 1 महीने में शेयर 24 प्रतिशत से अधिक टूटा है। अगर 6 महीने में देखें तो शेयर ने 39 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में निवेशकों का पैसा तीन गुना करते हुए 297 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। पिछले 2 साल में 722 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 3476 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

कंपनी ने हाल ही में किया था बड़ा अधिग्रहण

हाल ही में कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सिंगापुर स्थित प्रिशा इन्फोटेक (Prisha Infotech) में 100% हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दे दी है।

कंपनी ने बताया कि इसके 12 महीनों के अंदर पूरी होने की उम्मीद है। यह अधिग्रहण 1.50 लाख अमेरिकी डॉलर में किया जाएगा। एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी इस अधिग्रहण के जरिए फूड सर्विस और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में टेक्नोलॉजी आधारित सॉल्यूशंस की दिशा में विस्तार कर रही है, जो उसकी लंबी अवधि की विस्तार, डायरवसिफिकेशन और ग्लोबल मौजूदगी की रणनीति के मुताबिक है।

कंपनी ने बताया कि प्रिशा इन्फोटेक की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग क्षमताओं के जुड़ने से स्पाइस लाउंज का डिजिटल बेस मजबूत होगा और सिंगापुर के जरिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच आसान होगी।

प्रिशा इन्फोटेक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कस्टमर-फेसिंग बिजनेस के लिए टेक सॉल्यूशंस में महारत रखती है, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ग्राहकों से जुड़ाव और डेटा आधारित फैसलों में सुधार होगा।

फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि यह अधिग्रहण सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पॉइंट-ऑफ-सेल सिस्टम, कस्टमर एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म और एनालिटिक्स आधारित ऑपरेशंस में इनोवेशन को बढ़ावा देगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jan 5, 2026