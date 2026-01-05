scorecardresearch
इस ईवी कंपनी ने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर सेगमेंट में की एंट्री! ₹100 से कम है इस EV स्टॉक की कीमत

कंपनी ने बताया कि उसने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर सेगमेंट में कदम रखने का ऐलान किया है। यह जानकारी कंपनी के सालाना फ्लैगशिप इवेंट SUNKALP में दी गई। इस कदम के साथ कंपनी ने अपने क्लीन मोबिलिटी पोर्टफोलियो का दायरा और बढ़ा दिया है।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 5, 2026 15:18 IST

रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की अग्रणी कंपनी, सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड (Servotech Renewable Power System Limited) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में निवेशकों को बड़ी जानकारी दी है। 

इस मौके पर सर्वोटेक ने SULTAN नाम से खास तौर पर इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के लिए तैयार की गई लिथियम-आयन बैटरी और Zest नाम का एक नया बैटरी चार्जर लॉन्च किया। यह चार्जर थ्री-व्हीलर OEMs, डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए चार्जिंग एफिशिएंसी बढ़ाने और गाड़ियों का डाउनटाइम कम करने में मदद करेगा।

इसके अलावा कंपनी ने Voltie नाम का 2 किलोवॉट का ऑन-ग्रिड सोलर इन्वर्टर भी पेश किया है, जिसे घरों और छोटे कमर्शियल इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है।

भारत में इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है। शहरीकरण, लास्ट-माइल डिलीवरी की बढ़ती जरूरत और सरकारी नीतियों के समर्थन से इस सेक्टर में तेज ग्रोथ देखी जा रही है। ऐसे में सर्वोटेक का इस सेगमेंट में प्रवेश माइक्रो-मोबिलिटी में मजबूत मौजूदगी बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

SULTAN बैटरी दो वेरिएंट्स- 51.2V/105Ah और 64V/105Ah- में उपलब्ध होगी। यह ई-रिक्शा, ई-ऑटो और ई-कार्गो के लिए बनाई गई है और इसमें LFP केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बैटरी हल्की होती है और पेलोड क्षमता बेहतर मिलती है। वहीं Zest चार्जर चार्जिंग समय घटाने और बैटरी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।

हालांकि कंपनी का फोकस माइक्रो-मोबिलिटी पर है, लेकिन Voltie सोलर इन्वर्टर की लॉन्चिंग यह दिखाती है कि सर्वोटेक सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहती है। कुल मिलाकर, यह पहल कंपनी के एंड-टू-एंड क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस देने के विजन को और मजबूत करती है।

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रमन भाटिया ने कहा कि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर सेगमेंट में कंपनी की एंट्री क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में उसके सफर का स्वाभाविक अगला कदम है। उन्होंने कहा कि सर्वोटेक ने सोलर और ईवी चार्जिंग में मजबूत नेतृत्व बनाया है और अब कंपनी उसी अनुभव को माइक्रो-मोबिलिटी के लिए लिथियम सॉल्यूशंस तक बढ़ाने को लेकर उत्साहित है।

रमन भाटिया ने बताया कि फिलहाल कंपनी ने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के लिए दो मॉडल की लिथियम-आयन बैटरियां और एक बेसिक मॉडल का ई-थ्री-व्हीलर चार्जर लॉन्च किया है, लेकिन आने वाले समय में बाजार में और नए वेरिएंट्स और मॉडल उतारने की योजना है।

उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर मार्केट में जबरदस्त संभावनाएं हैं, जो न सिर्फ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देगा बल्कि देशभर में छोटे परिवहन उद्यमियों को सशक्त बनाने में भी मदद करेगा। आगे की रणनीति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कंपनी का फोकस नवाचार, विस्तार और भरोसेमंद एनर्जी सॉल्यूशंस तैयार करने पर रहेगा, ताकि भारत के हरित भविष्य की ओर बढ़ते सफर में योगदान दिया जा सके।

Servotech Renewable Share Price

दोपहर 3:13 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 1.63% या 1.30 रुपये गिरकर 78.38 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
