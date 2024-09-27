Sequent Scientific shares: एक दिन में आ गई ताबड़तोड़ तेजी, कारण जानिए

सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड के शेयरों ने शुक्रवार को 52 हफ्तों का नया हाई बना लिया। कंपनी ने बताया कि वियाश लाइफ साइंसेज के साथ विलय की घोषणा की है। इस मर्जर के बाद कंपनी एनीमल हेल्थ केयर की एक बड़ी कंपनी बन जाएगी।



बीएसई पर सीक्वेंट साइंटिफिक का शेयर 15.44% बढ़कर 219.80 रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले दिन इसका भाव 190.40 रुपये था। कंपनी का मार्केट कैप 5,342 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

वियाश (समूह कंपनियों सहित) एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है और इसका 150 से अधिक देशों में मजबूत आधार है। विलय की योजना के तहत वियाश के शेयरधारकों को वियाश के प्रत्येक 100 इक्विटी शेयरों के बदले सीक्वेंट के 56 इक्विटी शेयर मिलेंगे।

सीक्वेंट साइंटिफिक पशु स्वास्थ्य (एपीआई और तैयार खुराक फॉर्मूलेशन) में काम करती है। कंपनी का मुख्यालय भारत के ठाणे में है, तथा भारत, तुर्की, ब्राजील, स्पेन और जर्मनी में इसकी आठ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं।