योगी आदित्‍यनाथ के गोरखपुर से छिन गया ताज, अब ये है दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म

योगी आदित्‍यनाथ के गोरखपुर से छिन गया ताज, अब ये है दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म

Longest Railway Platform in World: Guinness World Records में भारत के नाम एक और खिताब है जिसके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का खिताब भी भारत के पास है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 25, 2025 16:32 IST
World’s Longest Railway Platform
World’s Longest Railway Platform

Indian Railway Interesting Facts: इंडियन रेलवे का नेटवर्क काफी बड़ा है। रोजाना लाखों से करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं। भारतीय रेलवे का नेटवर्क दुनिया भर में काफी पॉपुलर है। दरअसल, दुनिया के लंबे रेलवे नेटवर्क (World Largest Network) की लिस्ट में इंडियन रेलवे का नाम भी शामिल है। 

सबसे बड़े रेल नेटवर्क के साथ इंडियन रेलवे का नाम दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म (Longest Railway Platform in World) की लिस्ट में भी है। कई लोगों को लगता है कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म विदेश में होगा, जबकि ऐसा नहीं है। भारत में ही दुनिया का पहला और दूसरा लंबा प्लेटफॉर्म है।   

कहां हैं दुनिया का लंबा प्लेटफॉर्म? (Where is Longest Railway Platform in World?)

कर्नाटक के 'हुबली जंक्शन' का प्लेटफॉर्म (Hubballi Railway Station) दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इस स्टेशन का नाम Guinness World Records में है। इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म  की लंबाई  1,507 मीटर (1.5 किलोमीटर से ज्यादा) है। 

इस प्लेटफॉर्म के लंबे होने का पीछे की वजह पैसेंजर की संख्या है। पैसेंजर को मैनेज करने और मालगाड़ियों को आसानी से संभालने के लिए इस स्टेशन का प्लेटफॉर्म लंबा है। कई यात्रियों ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर चलना ऐसा लगता है कि जैसे किसी रनवे पर चल रहे हैं। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के लिए कई सुविधाएं दी गई है। प्लेटफॉर्म पर वॉशरूम, वेटिंग रूम और डिजिटल डिस्पले है। 

आपको बता दें कि हुबली प्लेटफॉर्म से पहले दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का खिताब गोरखपुर जंक्शन के पास था। गोरखपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म 1,366 मीटर लंबा है। गोरखपुर के पास काफी समय तक यह खिताब था, लेकिन साल 2023 में यह खिताब हुबली रेलवे स्टेशन को मिल गया। 

टॉप-4 में भारत का नाम शामिल

दुनिया के लंबे प्लेटफॉर्म की टॉप-5 की लिस्ट में चार स्थान पर भारत के स्टेशम है। हुबली और गोरखपुर के बाद तीसरा लंबा प्लेटफॉर्म कोल्लम जंक्शन है। वहीं, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल का खड़गपुर स्टेशन आता है। टॉप-5 पर यूएस का शिकागो स्टेट स्ट्रीट सब-वे स्टेशन है। 

Apr 25, 2025