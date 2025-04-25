PNB NIRMAAN Scheme: लोन लेना हुआ और सस्ता! प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन फीस पर 100% छूट - पीएनबी की गजब स्कीम

PNB NIRMAAN Scheme: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। पीएनबी ने 'NIRMAAN 2025' स्कीम को शुरू किया है जिसके तहत ग्राहकों को होम लोन और कार लोन पर प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन फीस नहीं देनी होगी। चलिए जानते हैं PNB NIRMAAN स्कीम कब तक वैध है।

PNB NIRMAAN Scheme क्या है?

पीएनबी निर्माण स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत होम लोन और कार लोन लेने पर ग्राहकों को प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन फीस नहीं देना होगा। मतलब इन शुल्क से 100% का छूट मिलेगा। यह स्कीम 21 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है जो 20 जून, 2025 तक चलेगी।

यहां ध्यान दें कि 50 लाख रुपये से ज्यादा के होम लोन के लिए NEC/कानूनी/मूल्यांकन फीस जैसे अन्य शुल्क बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।

ब्याज दर में 5 बेसिस प्वाइंट की छूट

बैंक ने बताया कि होम, कार और एजुकेशन लोन पर ब्याज दर में 5 बेसिस प्वाइंट की छूट मिलेगी।

लोन के लिए कहां से कर सकेंगे अप्लाई?

ग्राहक सभी पीएनबी ब्रांच और डिजिटल प्लेटफार्मों जैसे पीएनबी वन ऐप और वेबसाइट से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

01 अप्रैल 2025 से प्रभावी पीएनबी की लेटेस्ट MCLR रेट

ओवरनाइट के लिए 8.40% का ब्याज लगेगा।



एक महीने के लिए 8.50% का ब्याज लगेगा।



तीन महीने के लिए 8.70% का ब्याज लगेगा।



छह महीने के लिए 8.90% का ब्याज लगेगा।



एक साल के लिए 9.05% का ब्याज लगेगा।



तीन साल के लिए 9.35% का ब्याज लगेगा।

10 अप्रैल 2025 से प्रभावी पीएनबी की लेटेस्ट RLLR रेट

नया RLLR रेट अब 8.65% है। (Repo Rate 6.00% + Mark-up 2.65%)

प्रभावी लेंडिंग रेट - 8.85% (RLLR + BSP of 0.20%)

यह संशोधित दर फ्लोटिंग दर वाले पर्सनल लोन पर लागू होगी, जिसमें होम लोन, ऑटो लोन और SME लोन शामिल हैं।