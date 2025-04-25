Maruti Suzuki Dividend: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki India Ltd) ने आज शेयरधारकों को मालामाल करने वाली जानकारी दी है। कंपनी ने आज Q4 रिजल्ट जारी करते हुए शेयरधारकों के लिए 2700% के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की है।

आज कंपनी का शेयर 2% से ज्यादा टूटकर बंद हुआ है। चलिए जानते हैं कैसा रहा कंपनी का मार्च तिमाही का रिजल्ट और हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी?

advertisement

Maruti Suzuki Q4FY25 Results

मार्च तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट YoY आधार पर 1.04 प्रतिशत गिरकर 3,911.1 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 3,952.3 करोड़ रुपये था।

हालांकि कंपनी का परिचालन से राजस्व YoY आधार पर 6.37 प्रतिशत चढ़कर 40,920.1 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 38,471.2 करोड़ रुपये था।

Q4 में कंपनी का कुल खर्च YoYआधार पर 8.55 प्रतिशत चढ़कर 37,585.5 करोड़ रुपये रहा।

Maruti Suzuki Dividend

कंपनी ने मार्च तिमाही के वित्तीय नतीजों को जारी करने के साथ-साथ शेयरधारकों के लिए 2700% के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 135 रुपये का डिविडेंड देगी।

Maruti Suzuki Dividend Record Date

कंपनी ने तय डिविडेंड के लिए शुक्रवार 1 अगस्त 2025 को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है।

Maruti Suzuki Dividend Payment Date

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि वो अपने डिविडेंड की पेमेंट 3 सितंबर 2025 को करेगी।

Maruti Suzuki Dividend History

बीएसीई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार अगस्त 2024 में 125 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2023 में 90 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2022 में 60 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2021 में 45 रुपये का डिविडेंड और अगस्त 2020 में 60 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Maruti Suzuki Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 2.09% या 248.80 रुपये गिरकर 11652 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.05% या 244 रुपये टूटकर 11,650 रुपये पर बंद हुआ था।