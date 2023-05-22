इस स्मॉल कैप कंपनी पर ब्रोकरेज फिदा

अकसर ऐसा देखा जाता है कि जब किसी फंडामेंटली मजबूत कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स खराब आते हैं तो एक्सपर्ट्स हमेशा उसमें खरीदारी की सलाह देते हैं। ऐसा ही एक स्मॉल कैप कंपनी का स्टॉक है जिसको लेकर ब्रोकरेज फर्म्स ने खरीदारी की सलाह दी है। हम बात कर रहे हैं वाटर सप्‍लाई और मैनेजमेंट सेक्‍टर की कंपनी Va Tech Wabag की। इस स्‍टॉक को लेकर ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने खरीदारी की सलाह दी है। साथ ही प्रति शेयर टारगेट प्राइस 480 रुपये रखा है। जबकि इस कंपनी के चौथे क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। इस स्टॉक से जुड़ी दूसरी जरूरी जानकारियां देखें लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी बात जान लीजिए इस स्टॉक में दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला की भी हिस्सेदारी है। उनके पोर्टफोलियो में इस कंपनी के स्टॉक्स शामिल हैं।

BSE पर मौजूद जानकारी को देखें तो मार्च 2023 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, वाटेक वाबाग लिमिटेड में रेखा झुनझुनवाला की 8 प्रतिशत हिस्सेदारी है यानि की करीब 50 लाख इक्विटी शेयर्स उनके पास है। अगर वैल्‍यू के हिसाब से देखें तो करीब 209 करोड़ के शेयर रेखा झुनझुनवाला के पास है।

अब चौथे क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखें तो कंपनी को 111 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी को 46 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था। हालांकि कंपनी के रेवेन्‍यू को देखें तो 3.7 प्रतिशत बढ़कर 934 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में रेवेन्यू 901 करोड़ रुपये था।

अब स्टॉक की चाल को भी देख लेते हैं। बीते 1 साल में इस शेयर में 74 प्रतिशत से ज्‍यादा का उछाल आ चुका है। ईयर टू डेट के हिसाब से देखें तो इस काउंटर में करीब 27 प्रतिशत की तेजी देखी गई है। वहीं 6 महीने की बात करें तो यहां भी निवेशकों का अच्छा पैसा बना है। इस स्टॉक ने करीब 36% रिटर्न दिया है। वहीं एक महीने में स्टॉक में करीब 7 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है। BSE पर कंपनी का मार्केट कैप 2,442 करोड़ रुपये है। वहीं 52 वीक हाई को देखें तो ये 439 रुपए पर रहा है और 52 वीक लॉ देखें तो 216 रुपए है।

मौजूदा वक्त में ये स्टॉक 418 पर ट्रेड कर रहा है और ऐसे में नोमुरा प्रति शेयर टारगेट प्राइस 480 रुपये रखा है। अब ऐसे में देखने होगा कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक की चाल क्या रहती है।