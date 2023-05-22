scorecardresearch
अदाणी पोर्ट्स और अदानी ट्रांसमिशन में तेजी, जेफरीज ने दी ये राय

अदानी ट्रांसमिशन और अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के शेयर में इस समय तेजी है और जेफरीज ने भी इन दोनों स्टॉक्स पर 'खरीद की रेटिंग दी है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 22, 2023 16:23 IST
अदानी ट्रांसमिशन और अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के शेयर में इस समय तेजी है और जेफरीज ने भी इन दोनों स्टॉक्स पर 'खरीद की रेटिंग दी है।

जेफरीज ने कहा कि अदाणी पोर्ट्स की बाजार में हिस्सेदारी 22% है और इस समय ये कंपनी सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटर है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि ग्रुप अपने नॉन असेट की बिक्री से मजबूत बैलेंस शीट का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा कंपनी एंड-टू-एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के अलावा लॉजिस्टिक्स / वेयरहाउसिंग को भी बढ़ा रहा है।

जेफरीज का कहना है कि वित्त वर्ष 25 तक अदाणी पोर्टस की हिस्सेदारी 31 प्रतिशत होने की उम्मीद है। कोर पोर्ट एबिटा डबल डिजिट में है। जेफरीज का  800 रुपये का लक्ष्य है।

अडानी ट्रांसमिशन के मामले में, जेफरीज का कहना है कि टीबीसीबी ( TBCB) बोलियों में इस कंपनी की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत है। 
ट्रांसमिशन में निजी क्षेत्र की ये सबसे बड़ी खिलाड़ी है। कंपनी तेजी से अपने ट्रांसमिशन खर्चों को कम कर रही है जिससे इसके मार्जिन में तेजी की उम्मीद है। जेफरीज ने अदाणी ट्रांसमिशन पर भी खरीदारी की राय दी है।

( बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से राय जरूर लें)

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
May 22, 2023