Care Ratings ने अपग्रेड की रेटिंग! मंगलवार को रडार पर रहेगा आयरन और स्टील प्रोडक्ट बनाने वाली इस कंपनी का शेयर

Stock on Radar: आयरन और स्टील प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड (Godawari Power and Ispat Ltd) का शेयर आज करीब 2 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ है। एनएसई पर स्टॉक 1.90% या 4.79 रुपये की तेजी के साथ 257.30 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं बीएसई पर शेयर 1.67% या 4.20 रुपये चढ़कर 256.30 रुपये पर बंद हुआ।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी का शेयर मंगलवार 30 दिसंबर को भी निवेशकों के रडार पर रहेगा। इसका कारण कंपनी द्वारा आज बाजार बंद होने के बाद दी गई बड़ी जानकारी है।

अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि Care ESG Ratings Limited ने कंपनी के एनवायरनमेंटल, सोशल और गवर्नेंस (ESG) स्कोर और रेटिंग में सुधार किया है।

नए आकलन के तहत कंपनी को CareEdge -ESG 1 की रेटिंग मिली है, जबकि ESG स्कोर 76.6 रहा है। यह रेटिंग Issuer-Pays बिजनेस मॉडल पर आधारित है। इससे पहले कंपनी का ESG स्कोर 51.0 था और रेटिंग CareEdge -ESG 3 थी, जिसे अब अपग्रेड किया गया है। यह अपग्रेड कंपनी के पर्यावरण, सामाजिक जिम्मेदारी और गवर्नेंस प्रैक्टिसेज में मजबूत सुधार को दिखाता है।

Godawari Power and Ispat के बारे में

गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड (GPIL) भारत के सेकेंडरी स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अग्रणी कंपनियों में से एक है। कंपनी के वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक इसने अपनी पहचान मजबूती, इनोवेशन और टिकाऊ ग्रोथ के दम पर बनाई है।

आयरन ओर की खनन प्रक्रिया से लेकर हाई क्वालिटी वाले स्टील के उत्पादन तक, GPIL की पूरी वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस इसकी कार्यकुशलता को दिखाती है। कंपनी ने बताया कि उसका फोकस सतत विकास पर बना हुआ है। साथ ही, वह अपनी प्रक्रियाओं को ग्लोबल स्तर पर उभरते मानकों के अनुरूप ढालने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि भविष्य में भी जिम्मेदार और मजबूत विकास सुनिश्चित किया जा सके।