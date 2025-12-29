scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारCare Ratings ने अपग्रेड की रेटिंग! मंगलवार को रडार पर रहेगा आयरन और स्टील प्रोडक्ट बनाने वाली इस कंपनी का शेयर

Care Ratings ने अपग्रेड की रेटिंग! मंगलवार को रडार पर रहेगा आयरन और स्टील प्रोडक्ट बनाने वाली इस कंपनी का शेयर

अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि Care ESG Ratings Limited ने कंपनी के एनवायरनमेंटल, सोशल और गवर्नेंस (ESG) स्कोर और रेटिंग में सुधार किया है।

Gaurav Kumar
Dec 29, 2025 17:23 IST

Stock on Radar: आयरन और स्टील प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड (Godawari Power and Ispat Ltd) का शेयर आज करीब 2 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ है। एनएसई पर स्टॉक 1.90% या 4.79 रुपये की तेजी के साथ 257.30 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं बीएसई पर शेयर 1.67% या 4.20 रुपये चढ़कर 256.30 रुपये पर बंद हुआ।

कंपनी का शेयर मंगलवार 30 दिसंबर को भी निवेशकों के रडार पर रहेगा। इसका कारण कंपनी द्वारा आज बाजार बंद होने के बाद दी गई बड़ी जानकारी है। 

अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि Care ESG Ratings Limited ने कंपनी के एनवायरनमेंटल, सोशल और गवर्नेंस (ESG) स्कोर और रेटिंग में सुधार किया है।

नए आकलन के तहत कंपनी को CareEdge -ESG 1 की रेटिंग मिली है, जबकि ESG स्कोर 76.6 रहा है। यह रेटिंग Issuer-Pays बिजनेस मॉडल पर आधारित है। इससे पहले कंपनी का ESG स्कोर 51.0 था और रेटिंग CareEdge -ESG 3 थी, जिसे अब अपग्रेड किया गया है। यह अपग्रेड कंपनी के पर्यावरण, सामाजिक जिम्मेदारी और गवर्नेंस प्रैक्टिसेज में मजबूत सुधार को दिखाता है।

Godawari Power and Ispat के बारे में 

गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड (GPIL) भारत के सेकेंडरी स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अग्रणी कंपनियों में से एक है। कंपनी के वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक इसने अपनी पहचान मजबूती, इनोवेशन और टिकाऊ ग्रोथ के दम पर बनाई है।

आयरन ओर की खनन प्रक्रिया से लेकर हाई क्वालिटी वाले स्टील के उत्पादन तक, GPIL की पूरी वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस इसकी कार्यकुशलता को दिखाती है। कंपनी ने बताया कि उसका फोकस सतत विकास पर बना हुआ है। साथ ही, वह अपनी प्रक्रियाओं को ग्लोबल स्तर पर उभरते मानकों के अनुरूप ढालने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि भविष्य में भी जिम्मेदार और मजबूत विकास सुनिश्चित किया जा सके।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Dec 29, 2025