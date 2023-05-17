Adani Total Gas के शेयरों में 2023 में अब तक 80% की गिरावट, अब क्या करें?
अदाणी टोटल गैस लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को फिर से गिरावट देखने को मिली है। ये काउंटर ने अपने एक साल के उच्च स्तर 3,998.35 रुपये से करीब 82.45 प्रतिशत गिर चुका है। इस महीने की शुरुआत में अहमदाबाद स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) फर्म शाह धनधरिया एंड कंपनी ने ऑडिटर के पद से इस्तीफा दे दिया था जिसके बाद इस स्टॉक में फिर से गिरावट का सिलसिला तेज हो गया था।
गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। शीर्ष अदालत ने अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। सेबी ने 6 महीने का समय मांगा था लेकिन सेबी को 3 महीने का ही समय मिला है।
स्टॉक मार्केट टुडे के रिसर्च एनालिस्ट वीएलए अंबाला ने कहा, "काउंटर ने हाल ही में मंदी का संकेत दिया था। आने वाले दिनों में शेयर की कीमत 640-600 रुपये के स्तर तक गिर सकती है। ताजा खरीदारी के लिए, थोड़ा और इंतजार चाहिए। रुपये इस स्टॉक में 500 से 600 रुपये एक मजबूत मांग हो सकता है और उसके बाद 800 रुपये से 1,400 रुपये के बीच लक्ष्य संभव हो सकता है। स्टॉप लॉस को 400 रुपये पर रखा जाना चाहिए। अदाणी टोटल गैस अडानी ग्रुप और फ्रांस की टोटलएनर्जीज का एक संयुक्त उद्यम है, जो ऑटोमोबाइल को सीएनजी और घरों में पाइप्ड गैस की खुदरा बिक्री करती है।
