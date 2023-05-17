Adani-Hindenberg मामला: सेबी को मिला 14 अगस्त तक का समय,
Supreme Court ने अदाणी मामले में सेबी को जांच के लिए 3 महीने का समय दिया है। अब सेबी को जांच कर रिपोर्ट देने के लिए 14 अगस्त तक का समय मिला गया है।
Supreme Court ने अदाणी मामले में सेबी को जांच के लिए 3 महीने का समय दिया है। अब सेबी को जांच कर रिपोर्ट देने के लिए 14 अगस्त तक का समय मिला गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट पर अब 11 जुलाई को सुनवाई होगी।
स्वतंत्र कमिटी ने पहले ही अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अपनी सौंप दी है। कोर्ट को रिपोर्ट का विश्लेषण करने का समय चाहिए। SC कमेटी की रिपोर्ट पक्षकारों को मिलेगी। स्वतंत्र कमिटी की रिपोर्ट पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।