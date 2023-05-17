3 साल में 5 गुना स्टॉक रिटर्न, क्या झुझुनवाला के इस स्टॉक में अभी भी दम है
आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमें रेखा झुनझुनवाला का निवेश है और इस स्टॉक के शेयर ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। इस स्टॉक का नाम है करूर वैश्य बैंक (केवीबी)। शानदार आय, मजबूत बैलेंस शीट की बदौलत ये स्टॉक हर साल शानदार रिटर्न दे रहा है। इस बैंक ने एक बार फिर से शानदार नतीजे दिए हैं। अपने तिमाही नतीजों में करूर वैश्य बैंक ने शानदार PAT का ऐलान किया है। साथ ही बैंक ने अपना एनएनपीए 2.3 प्रतिशत से घटाकर 0.7 प्रतिशत कर दिया है। हाल ही में जारी तिमाही नतीजों में बैंक ने 70 प्रतिशत YoY ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ के कारण 55 प्रतिशत YoY आय वृद्धि दर्ज की है। क्रेडिट ऑफटेक में सालाना 12 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है जबकि NIM फ्लैट रही है। गैर-ब्याज आय और NIM में मजबूत प्रदर्शन के चलते ROCE 16 फीसदी तक पहुंच गया है।
अगर शेयर के रिटर्न को देखें तो इस काउंटर में अप्रैल 2020 में 20.9 रुपये से पिछले 3 सालों में 500 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई है। पिछले 1 में स्टॉक में लगभग 145 प्रतिशत बढ़ा है और पिछले एक साल में स्टॉक में 10 प्रतिशत बढ़ा है। रेखा राकेश झुनझुनवाला के पास 31 मार्च, 2023 तक करूर वैश्य बैंक में 2,31,51,719 इक्विटी शेयर या 2.89 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जिसका कुल मुल्य 245 करोड़ रुपये था। केनरा बैंक और फेडरल बैंक के बाद यह झुनझुनवाला का तीसरा सबसे बड़ा बैंकिंग दांव है। करूर वैश्य बैंक ने अपने तिमाही नतीजों में अब तक सबसे बड़ा प्रॉफिट का ऐलान किया है। बैंक के GNPA में 2.3 प्रतिशत का सुधार हुआ है। कई ब्रोकरेज हाउस ने अभी भी इस बैंकिंग स्टॉक पर अपनी BuY रेटिंग को बरकरार रखा है।