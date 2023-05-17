Air Turbulance के कारण दिल्ली-सिडनी एयर इंडिया की उड़ान में कई यात्री घायल

Delhi से सिडनी जा रहे एयर इंडिया के एक विमान में मंगलवार को उड़ान के बीच में कथित तौर पर तेज Air Turbulance का सामना करना पड़ा।

Also Read: Pilot का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड, Air India पर 30 लाख का जुर्माना

ये एयर टरबुलेंस इतना तेज था कि इसमें कई यात्री घायल भी हो गए। सिडनी हवाई अड्डे पर पहुंचने पर घायल यात्रियों को चिकित्सा सहायता मिली। इस बीच, कोई भी यात्री अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ,समाचार एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी है। डीजीसीए के सूत्रों के अनुसार, केबिन क्रू ने यात्रियों के रूप में यात्रा कर रहे एक डॉक्टर और एक नर्स की सहायता से ऑनबोर्ड प्राथमिक चिकित्सा किट का उपयोग करते हुए प्राथमिक उपचार प्रदान किया। डीजीसीए ने बताया कि करीब सात यात्रियों ने घायल होने की सूचना दी है।

advertisement

Also Read: Air India Flight: पायलट ने महिला मित्र को कॉकपिट दिखाया, अब होगी जांच

हालांकि अभी तक इस घटना पर एयर इंडिया की ओर से कोई भी आधिकारिक तौर पर टिप्पणी नहीं की गई है। घटना के बाद किसी को भी अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ी है।