Air Turbulance के कारण दिल्ली-सिडनी एयर इंडिया की उड़ान में कई यात्री घायल

दिल्ली से सिडनी जा रहे एयर इंडिया के एक विमान में मंगलवार को उड़ान के बीच में कथित तौर पर तेज Air Turbulance का सामना करना पड़ा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 17, 2023 14:46 IST
Air India को Air Turbulance का सामना करना पड़ा

Delhi से सिडनी जा रहे एयर इंडिया के एक विमान में मंगलवार को उड़ान के बीच में कथित तौर पर तेज Air Turbulance का सामना करना पड़ा।

ये एयर टरबुलेंस इतना तेज था कि इसमें कई यात्री घायल भी हो गए। सिडनी हवाई अड्डे पर पहुंचने पर घायल यात्रियों को चिकित्सा सहायता मिली। इस बीच, कोई भी यात्री अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ,समाचार एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी है। डीजीसीए के सूत्रों के अनुसार, केबिन क्रू ने यात्रियों के रूप में यात्रा कर रहे एक डॉक्टर और एक नर्स की सहायता से ऑनबोर्ड प्राथमिक चिकित्सा किट का उपयोग करते हुए प्राथमिक उपचार प्रदान किया। डीजीसीए ने बताया कि करीब सात यात्रियों ने घायल होने की सूचना दी है।

हालांकि अभी तक इस घटना पर एयर इंडिया की ओर से कोई भी आधिकारिक तौर पर टिप्पणी नहीं की गई है।  घटना के बाद किसी को भी अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ी है।

