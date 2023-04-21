एयर इंडिया के एक Pilot मुसीबत में फंस गए हैं। मामला ये है कि दिल्ली से दुबई जाने वाली एक फ्लाइट के पायलट ने अपनी महिला मित्र को विमान का कॉकपिट दिखाया जिसका विरोध केबिन क्रू ने किया। साथ ही पायलट ने चालक दल को अपनी मित्र को भोजन, पेय परोसने के लिए कहा। इसके बाद अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। डीजीसीए मामले की जांच कर रहा है।

Air India Flight

सूत्रों ने कहा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) 27 फरवरी को दिल्ली-दुबई एयर इंडिया की उड़ान में पायलट-इन-कमांड के खिलाफ चालक दल की शिकायत के मामले की जांच कर रहा है। शिकायत में, चालक दल ने आरोप लगाया कि पायलट ने उड़ान के कॉकपिट में एक महिला मित्र बुलाया और यहां तक कि चालक दल को कॉकपिट में भोजन और पेय परोसने के लिए भी कहा। चालक दल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद शिकायत की गई।

एयर इंडिया ने अभी तक इस घटना पर कोई टिप्पणी जारी नहीं की है।