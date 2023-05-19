scorecardresearch
Adani Group पर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई, अदाणी स्टॉक्स भागे

Supreme Court द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कि सभी जांचों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की आवश्यकता है, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई कि अदाणी प्रकरण में सेबी एक रेग्युलेटर के तौर पर विफल रहा है। हालांकि सेबी मामले की जांच कर रहा है और सेबी को आगे अपनी जांच जारी रखनी चाहिए।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: May 19, 2023 13:51 IST
Supreme Court द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कि सभी जांचों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की आवश्यकता है, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई कि अदाणी प्रकरण में सेबी एक रेग्युलेटर के तौर पर विफल रहा है। हालांकि सेबी मामले की जांच कर रहा है और सेबी को आगे अपनी जांच जारी रखनी चाहिए। अदाणी के स्टॉक्स में ट्रेडिंग सिस्टम ने 849 अलर्ट्स जारी किए गए जिसमें चार रिपोर्ट तो सेबी को भेजी भी गए। कमेटी ने जोर देकर कहा कि सेबी सक्रिय रूप से इन लेनदेन पर डेटा एकत्र कर रहा है, लेकिन उसे समयबद्ध तरीके से जांच पूरी करनी होगी। ये रिपोर्ट कुल 173 पेज की है। कमेटी ने FPI रेग्युलेशन की भी जांच की है। 

Also Read: मंदी के डर से इंफोसिस ने घटाई सैलरी

सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए एम सप्रे कर रहे थे। इस कमेटी में ओपी भट्ट, के वी कामत, नंदन नीलेकणि, जे पी देवधर और सोमशेखर सुदरन सदस्य के तौर पर शामिल थे। 

