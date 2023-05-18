NDTV नौ क्षेत्रीय समाचार चैनल करेगा लॉन्च , I&B मंत्रालय से मांगी अनुमति
Gautam Adani के नियंत्रण वाली नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड (NDTV) ने रीजनल भाषाओं में नौ क्षेत्रीय समाचार चैनलों को लॉन्च करने की अनुमति मांगी है। इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। गौरतलब है कि इस चैनल पर फिलहाल अदाणी ग्रुप का नियंत्रण है।पिछले साल अगस्त में अदाणी समूह ने अप्रत्यक्ष रूप से NDTV में लगभग 29.18 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी और फिर अन्य 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए खुली पेशकश भी की थी।
दिसंबर 2022 में, अडानी समूह ने NDTV पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया था। एनडीटीवी में रॉय परिवार की अभी भी 2.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। मीडिया कंपनी ने मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में गिरावट दर्ज की, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 24.16 करोड़ रुपये की तुलना में 97.5 प्रतिशत घटकर 59 लाख रुपये रह गई है। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा जनवरी में अदाणी समूह पर आई रिपोर्ट के बाद एनडीटीवी के शेयर में भी काफी गिरावट देखने को मिली थी।फिलहाल एनडीटीवी के शेयर 172 रूपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं।