Balaji Amines के शेयरों में जबरदस्त गिरावट, जानिए वजह

बाजार खुलते ही Balaji Amines के शेयरों में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। हालात ये हैं कि शेयर में 10 से 15% तक की गिरावट दर्ज की गई है। शेयरों में गिरावट की दो सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है एक तो धड़ाधड़ कंपनी के मैनेजमेंट से 6 इस्तीफे और ऊपर से खराब रिजल्ट्स। तो ऐसे में समझने की कोशिश करते हैं आखिर Balaji Amines के स्टॉक में हुआ क्या है?

शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने तिमाही नतीजों का एलान किया था। तभी कंपनी ने बताया कि CFO और पांच दूसरे इंडीपेंडेंट डायरेक्टर्स ने इस्तीफा दे दे दिया है। एक्सचेंज को फाइलिंग में, बालाजी अमीन्स के 5 इंडीपेंडेंट डायरेक्टर्स - नवीना थम्मीशेट्टी चंद्रा, काशीनाथ रेवप्पा ढोले, सत्यनारायण मूर्ति चावली, अमरेंद्र रेड्डी मिनुपुरी और विमला बेहराम मदन ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया।

Ande Prathap Reddy ने इस्तीफा दे दिया।

इस खबर के बाद सुबह बाजार खुलते ही शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। ₹2300 के भाव का ये शेयर गिरकर ₹1950 के भाव पर आ गया। इस हिसाब से 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, फिर बाद में स्टॉक में थोड़ी रिकवरी आई और शेयर रिकवर होकर ₹2075 के भाव पर पहुंच गया।

लेकिन उससे पहले इसके जनवरी-मार्च तिमाही के रिजल्ट्स को देख लेते हैं। Balaji Amines का मुनाफा गिरा गया है। अगर साल दर साल के हिसाब से देखें तो मुनाफा 56 प्रतिशत गिरकर ₹47 करोड़ रुपये पर आ गया है। एक साल पहले कंपनी का मुनाफा 109 करोड़ रुपये था। इस दौरान कंपनी की आमदनी 39 करोड़ रुपये से गिरकर 471 करोड़ रुपये पर आ गई है। जो एक साल पहले आमदनी 780 करोड़ रुपये थी। EBITDA की बात करें ये 52 प्रतिशत गिरकर 33 करोड़ रुपये पर आ गया है। एक साल पहले ये 196 करोड़ रुपये था, वहीं मार्जिन भी 25 प्रतिशत फीसदी गिरकर 19 प्रतिशत पर आ गया है।

अगर इस स्टॉक की परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक साल में स्टॉक में 29 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है। वहीं ईयर टू डेट की बात करें तो इसमें 22.27 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई है। वहीं 6 महीने की बात करें तो करीब 30 प्रतिशत तक स्टॉक टूटा है और एक महीने में 6 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसके 52-हफ़्तों का लॉ देखें तो ये 1,880 रुपएहै। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में स्टॉक की चाल क्या रहती है।