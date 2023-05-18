SBI Q4 के शानदार रिजल्ट, मुनाफा 83% बढ़कर 16,695 करोड़ रुपये

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने गुरुवार को अपनी चौथी तिमाही के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। बैंक का मुनाफा ₹83.18 % बढ़कर ₹16,694.51 करोड़ रुपये हो गया है। मुनाफा ₹9,114 करोड़ से बढ़कर ₹16,694 करोड़ रुपये हुआ है। एसबीआई के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं।

बैंक की ब्याज आय (NII) भी सालाना आधार पर ₹31,198 करोड़ से बढ़कर ₹40,393 करोड़ रुपये हो गई है, जो करीब 30% की बढ़त है। बैंक के बोर्ड ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 11.30 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (1,130%) का लाभांश घोषित किया है। भुगतान की तारीख 14 जून, 2023 तय की गई है।

इस तिमाही में एसबीआई का ऋण-से-इक्विटी अनुपात थोड़ा कम होकर 0.66% हो गया, जबकि वित्त वर्ष 22 की चौथी तिमाही में यह 0.71% था। पिछले कुछ वर्षों में बैंकों ने बेहतर क्रेडिट ग्रोथ, बैड लोन (एनपीए) की वसूली और राइट-ऑफ के कारण अपनी बैलेंस शीट को साफ किया है।

SBI की एसेट क्वालिटी में भी इस तिमाही अच्छा सुधार देखने को मिला है। तिमाही आधार पर बैंक का ग्रॉस NPA 3.14% से घटकर 2.78% हो गया है। वहीं नेट NPA में भी 10 बेसिस प्वाइंट का सुधार देखने को मिला है।बैंक का नेट NPA इस तिमाही में 0.77% से घटकर 0.67% पर आ गया है।

